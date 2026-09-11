Afrique: JOJ 2026 - L'arrivée de la flamme olympique au Sénégal, une dernière étape avant les Jeux de la Jeunesse

Rallumée le 10 septembre 2026 à Athènes, la flamme olympique est arrivée dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 septembre à Dakar pour des Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ 2026) initialement programmés en 2022 mais reportés à cause du Covid-19. Celle-ci va faire la tournée du Sénégal jusqu'au début de cet événement multisport, prévu du 31 octobre au 13 novembre, qui a lieu tous les quatre ans et qui concerne des athlètes âgés de 17 ans et moins. Ce seront les premiers JOJ organisés en Afrique.

La flamme olympique est arrivée au Sénégal dans la soirée du jeudi 10 septembre, rapporte notre correspondante à Dakar, Pauline Le Troquier. Allumée à Athènes comme le veut la tradition, elle s'est posée vers 23 heures à l'aéroport international Blaise-Diagne où elle a été réceptionnée en toute discrétion, dans une aile sécurisée, sans dispositif officiel, sans public, et avec l'interdiction de filmer la scène.

Dans une camionnette blanche, elle a ensuite été transportée via deux lanternes. Autour se trouvaient les gardiens de la flamme, ces personnes chargées de la maintenir allumée et de la protéger. Là, elle a quitté l'aéroport pour un lieu tenu secret, escortée par la Brigade d'intervention polyvalente, une unité d'élite de la police nationale.

Une tournée de 3600 kilomètres et sept semaines

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Mais les Sénégalais vont encore devoir patienter avant de l'apercevoir, car elle ne sera pas visible avant sa présentation au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ce samedi matin.

Dans la foulée, ce 12 septembre, la flamme va entamer un long parcours de sept semaines avant le début des JOJ 2026, le 31 octobre. Point de départ de cette tournée au Sénégal : la place du Souvenir africain, dans le centre de Dakar, avec une cérémonie d'accueil officiel.

S'ensuivra une traversée de 3 600 kilomètres qui conduira la flamme dans toutes les régions du pays, de Dakar et sa banlieue à la Casamance, dans le sud, en passant par Kédougou, dans le sud-est.

Sur le trajet, elle passera entre les mains de 500 porteurs. De jeunes sportifs bien sûr, mais aussi des personnalités comme l'acteur franco-sénégalais Omar Sy.

C'est un grand moment de l'histoire olympique, un grand moment aussi pour l'Afrique. Par le passé, la flamme s'était rarement arrêtée sur le continent, le temps de quelques heures seulement.

« Montrer de quoi nous sommes capables »

En attendant cette tournée de la flamme olympique, notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff, a pu constater l'impatience de Sénégalais, à l'instar de celle de Pape. Lui qui travaille pour le club sportif de l'Université Cheikh-Anta-Diop (Ucad) se réjouit de voir la flamme olympique arriver dans sa ville. « Quand on a allumé le feu à Athènes, j'ai regardé ça et j'ai vraiment eu hâte de la voir au Sénégal, car je n'ai jamais vu ça auparavant dans mon pays. Nous sommes très contents », lance-t-il.

La joie et la fierté, c'est aussi ce que ressent Mohamed Camara, informaticien et joueur de tennis. « Les Jeux olympiques, c'est exceptionnel, car ce sont les meilleurs athlètes, les meilleurs jeunes, qui vont découvrir notre pays, notre caractère, notre culture. C'est vraiment une fierté », s'enthousiasme-t-il.

Momodou Pouye, lui, est plutôt fan de football. Pour cet étudiant en fac de droit de 27 ans venu se poser à l'ombre des arbres du club de sport de son université, il était grand temps que des Jeux Olympiques fassent escale sur le continent africain. « C'est vrai que l'Afrique du Sud avait accueilli la Coupe du monde 2010 de football. Mais, en-dehors de ça, ça a été très rare de voir des pays africains accueillir des compétitions de cette envergure, rappelle-t-il. Je pense que c'est très important. Dakar est prête, l'Afrique est prête à montrer de quoi nous sommes capables ».

Il va falloir toutefois encore patienter 50 jours avant la cérémonie d'ouverture le 31 octobre avec, durant la première journée des JOJ 2026, de l'aviron, du beach volley et du ping pong. La veille, le 30 octobre, quatre matches de baseball auront eu lieu, avec notamment Sénégal-Taïwan en levers de rideau.

Au programme de ces quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse - après Singapour 2010, Nankin 2014 et Buenos Aires 2018 : 35 disciplines, 207 délégations et 2700 athlètes.

La nageuse sénégalaise, Oumy Diop, 23 ans qui était présente à l'allumage de la flamme à Athènes, s'attend à quelque chose de grand pour le Sénégal et l'Afrique. « C'est un rêve qui devient réalité, insiste-t-elle au micro de notre correspondante en Grèce, Emmanuelle Steele. C'est faire partie de l'histoire, parce que, techniquement, ce seront les premiers en Afrique. C'est beaucoup de fierté. Donc, je pense que c'est un petit peu dans la tête de tous, que c'est vraiment historique ce qui va se passer et qu'on a besoin aussi de s'en servir pour plus tard », conclut celle qui a pris part aux Jeux olympiques de Paris 2024.