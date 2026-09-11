Afrique: Spiritualité africaine - Lemba trace la voie d'un réveil

Dans le but de sensibiliser la société africaine à la nécessité d'un retour aux spiritualités traditionnelles, l'Ordre initiatique Lemba (OIL) organisera le 26 septembre à la Maison russe de Brazzaville une conférence publique sur le thème « La révolution spirituelle africaine et ses implications globales ».

L'Ordre initiatique Lemba se définit comme une « école d'enseignement spirituel et social » héritière de sagesses ancestrales remontant à plusieurs millénaires. L'organisation indique vouloir « ramener au monde africain le savoir ancien longtemps mis à l'écart et diabolisé », et permettre à tout Africain de se réapproprier cette sagesse primordiale authentique.

Cette conférence aura pour objectif de sensibiliser le peuple africain à l'urgence de se réapproprier leurs identités spirituelles. « Aucun peuple ne peut se développer avec une culture ou une spiritualité d'emprunt. Tant que nous restons sous l'influence de modèles étrangers, nous demeurons des exécutants sans conscience, manipulés par ceux qui détiennent les clés des énergies qui régissent notre vie », a déclaré Mbuta Nzit'U-Swa, chargé des relations avec les médias dans l'association. Ce retour au source est présenté comme un acte de libération d'incarner un type de citoyen africain libre, digne et débarrassé des complexes hérités de la colonisation.

La rencontre s'inscrit dans une série de conférences mensuelles organisées par l'OIL, qui se poursuivront jusqu'en 2027. Ces assises visent à préparer le congrès panafricain des initiés des traditions africaines, prévu à Brazzaville pour août 2027. « Nous voulons faire de notre pays le coeur battant de ce retour en force de la spiritualité africaine », a insisté le représentant de l'OIL.

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