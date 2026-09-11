Congo-Brazzaville: France - Katia Mounthault échange avec les étudiants congolais

À l'occasion de son séjour à Paris, la présidente de la Fondation Horizon, Katia Mounthault, a rencontré, le 10 septembre, les représentants de l'Association des étudiants congolais de France (AECF) à l'ambassade de la République du Congo à Paris. Les échanges ont porté sur la situation des étudiants congolais en France et les perspectives d'accompagnement de la communauté estudiantine.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé, du directeur de l'Office de gestion des étudiants et stagiaires à Paris (OGES), Constantin Ebelebe, ainsi que des responsables de l'AECF et de plusieurs étudiants congolais. Elle intervient dans le prolongement des échanges engagés lors de la Journée de l'étudiant congolais en France, organisée le 23 mai dernier dans les locaux de la représentation diplomatique congolaise à Paris.

Au cours des discussions, plusieurs préoccupations liées à la vie estudiantine ont été abordées. Les participants ont notamment échangé sur les parcours universitaires, l'accompagnement des étudiants, leurs perspectives professionnelles, ainsi que sur la valorisation des compétences des jeunes Congolais formés en France.

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La rencontre a également été marquée par la participation de la nouvelle présidente de l'AECF, Propice Ndzolo, récemment élue en remplacement de Jadore Moussoki, président sortant. La présence de ce dernier aux côtés de la nouvelle équipe traduit une volonté de continuité dans les actions engagées par l'association, notamment dans le dialogue avec les institutions et les partenaires intervenant sur les questions liées aux étudiants.

Pour les participants, il s'agit désormais de capitaliser sur les initiatives déjà menées et de permettre à la nouvelle équipe dirigeante de poursuivre et d'enrichir les actions en faveur des étudiants congolais de France.

Au-delà des difficultés auxquelles certains étudiants peuvent être confrontés, les échanges ont mis en évidence le potentiel que représente la communauté estudiantine congolaise de France. Celle-ci constitue un important vivier de compétences, de talents et d'initiatives susceptibles de contribuer, à terme, au développement du Congo.

La nécessité de renforcer les passerelles entre les étudiants, les institutions, les organisations partenaires et le Congo a ainsi été soulignée. L'objectif est notamment de favoriser la mise en valeur des compétences acquises et des expériences développées par les jeunes Congolais au cours de leur formation en France.

Visiblement édifiée sur les attentes exprimées par les étudiants, Katia Mounthault a insisté sur la nécessité de mieux structurer la remontée des informations auprès des institutions compétentes. Une démarche qui devrait, selon elle, contribuer à une meilleure prise en compte des préoccupations de la communauté estudiantine.

Engagée en faveur de la jeunesse en République du Congo, la Fondation Horizon mène notamment des actions dans le domaine de l'éducation. Ses statuts prévoient de promouvoir l'égalité des chances, le mérite et l'excellence académique à travers des initiatives d'orientation et d'accompagnement scolaire. Cette rencontre avec l'AECF s'inscrit ainsi dans la volonté de renforcer le dialogue autour des enjeux liés à la formation, à l'insertion professionnelle et à la valorisation des compétences de la jeunesse congolaise.