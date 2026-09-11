Afrique Centrale: Congo-RDC - Garantir la paix au niveau des frontières

Au moment où la tension demeure très vive entre la République du Congo et la République démocratique du Congo (RDC), après l'incident meurtrier à Makotimpoko, le dialogue et le compromis restent la meilleure approche pour apaiser les esprits à la frontière. Les experts l'ont souligné lors d'un séminaire qui s'est clôturé le 9 septembre à Brazzaville.

Le séminaire-atelier a été organisé par l'ONG Avenir Nepad-Congo, sous la direction de son coordonnateur, le Dr Etanislas Ngodi, avec l'appui financier de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung. Placé sur le thème « Mobilité et échanges dans les deux Congo », l'évènement a réuni soixante-cinq participants venus des institutions publiques, des collectivités territoriales, des universités et des organisations de la société civile.

Deux jours durant, à travers trois panels animés par des historiens, enseignants chercheurs à l'Université Marien-N'Gouabi, les participants ont débattu des mécanismes de conservation des liens historiques, économiques, culturels, sociaux et humains entre les deux peuples depuis des lustres.

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Il s'est agi aussi et surtout des dispositions à mettre en place pour garantir la mobilité transfrontalière afin de renforcer la dynamique économique au profit des deux peuples frères partageant les mêmes cultures, mêmes langues parfois mêmes familles.

Dans les débats, il en est ressorti qu'au lieu d'attiser les conflits entre les deux pays pour diviser leurs peuples, il est plutôt impérieux de renforcer la coopération institutionnelle et diplomatique entre ces deux nations en vue de faire de la mobilité transfrontalière un levier d'intégration régionale.

Vingt-trois recommandations adoptées

A l'issue des travaux, les participants ont publié une déclaration dans laquelle ils ont adopté vingt-trois recommandations adressées à l'endroit des autorités des deux Etats. Au sujet de la gouvernance des frontières, ils recommandent, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des procédures migratoires, douanières et de contrôle ; appellent à la rationalisation des contrôles ; recommandent le renforcement de la démarcation, le balisage et la gestion concertée des espaces frontaliers, notamment en zones fluviales et insulaires.

Par ailleurs, les participants encouragent l'alignement des pratiques locales sur les principes de gestion concertée des espaces frontaliers ; exigent le renforcement de l'éthique et de la redevabilité des agents de frontière, la transparence et lutter contre les pratiques illicites ainsi que la réduction des contrôles.

Sur le plan diplomatique, les participants appellent les autorités des deux Congo à mettre en place un mécanisme de suivi, de contrôle, d'évaluation et de vulgarisation des accords bilatéraux entre les deux pays. De même, ces derniers suggèrent l'instauration d'un titre de circulation transfrontalière simplifié pour les résidents des zones transfrontalières.

Parlant de la libre circulation et de la facilitation de la mobilité, les participants appellent les autorités des deux pays à poursuivre et à approfondir les efforts visant à faciliter la circulation des personnes dans le respect des législations nationales en vigueur. Clôturant l'atelier, le coordonnateur d'Avenir Nepad Congo a salué la tenue de cet atelier à valeur de conférence-débat.