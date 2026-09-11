Congo-Brazzaville: Photographie - Une formation gratuite au profit de dix jeunes

Sur plus de 400 candidatures reçues, Stratus Academy et Stratus Foundation ont retenu dix jeunes, âgés de 18 à 25 ans, pour une formation gratuite et intensive en photographie, qui se déroule du 7 au 27 septembre à Brazzaville.

Parmi les bénéficiaires, cinq femmes et cinq hommes, sélectionnés pour leur motivation et leur intérêt pour l'image. Pendant trois semaines, ils seront initiés aux différents aspects du métier : prise de vue, lumière, composition, retouche, photographie de studio et intelligence artificielle. Autre avantage, chaque participant a reçu un ordinateur portable pour faciliter l'apprentissage.

La formation a démarré le 7 septembre dans une ambiance conviviale, avec une prise de contact collective entre les apprenants et les formateurs ainsi qu'une présentation du programme. Pour Duckel Divin Bilouboudi, secrétaire général de Stratus Foundation, la motivation des participants est manifeste. « Ils ont tous le même objectif : faire de la photographie un métier, une compétence utile à leur parcours professionnel », a-t-il souligné.

Compte tenu du caractère accéléré du programme, l'assiduité et la ponctualité sont particulièrement importantes. « En une séance, beaucoup de choses se passent », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité pour les apprenants de ne pas accumuler de retard.

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Le programme accorde également une place prépondérante à la pratique. Environ 20 % du temps est consacré à la théorie contre 80 % à la pratique. Une orientation assumée par les organisateurs, pour qui la maîtrise du métier passe avant tout par l'expérience de terrain.

Parmi les participantes, Fayza Kouzou, manager de formation et communicante, souhaite renforcer ses compétences techniques. Évoluant dans la communication et l'audiovisuel, elle a lancé un média culturel féminin en ligne et entend désormais pouvoir réaliser elle-même certaines productions photographiques, sans dépendre de prestataires.

Même enthousiasme chez Jason Moboula, créateur de contenu et passionné d'audiovisuel. Pour lui, cette formation constitue un complément à son activité. Il espère notamment maîtriser davantage son appareil photo, acquérir une expertise pratique auprès des formateurs et, à son tour, transmettre les connaissances acquises à d'autres jeunes.

Après la prise de contact du premier jour, les apprenants ont entamé, dès le 8 septembre, les enseignements théoriques consacrés notamment au cadrage, à la composition et à la règle des tiers. Chaque séance est accompagnée d'exercices pratiques, afin de transformer progressivement les connaissances en véritable savoir-faire.