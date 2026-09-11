Afrique: Mondial 2030 - La finale se jouera au grand stade de Casablanca du Maroc

Des médias espagnols ont rapporté des propos attribués ce jeudi à Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération royale marocaine de football, affirmant que la finale de la Coupe du monde 2030 se déroulerait à Casablanca.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) n'a pas encore officialisé le stade qui accueillera l'ultime rencontre de la compétition, alors qu'une vive concurrence oppose l'Espagne et le Maroc pour obtenir l'organisation du plus grand match de la planète foot.

Selon les mêmes sources, M. Lekjaa a déclaré ce jeudi : « La province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ».

La ville de Benslimane est située à environ 60 kilomètres de Casablanca. C'est là que s'érige actuellement le stade Hassan II, conçu spécialement pour l'événement.

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Avec une capacité prévue de 115 000 spectateurs, il s'annoncerait comme l'un des plus grands stades de football au monde.

Cette édition de la Coupe du monde sera inédite : pour la première fois de l'histoire, les rencontres se disputeront dans six pays répartis sur trois continents.

Si les trois matchs d'ouverture se joueront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, la grande majorité de la compétition sera conjointement accueillie par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

Bien que la FIFA n'ait pas encore arrêté la liste définitive de toutes les villes hôtes, le Maroc et l'Espagne convoitent tous deux l'affiche de la finale. Rafael Louzán, le pendant espagnol de M. Lekjaa, avait d'ailleurs déclaré au début du mois aux médias locaux : « La finale devrait se jouer en Espagne ».