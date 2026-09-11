Ethiopie: L'Ambassade du Cameroun à Addis-Abeba a célébré le Nouvel An éthiopien 2019 (Enkutatash)

Addis Ababa — Cet événement culturel dynamique souligne le renforcement de l'amitié bilatérale et des liens culturels entre l'Éthiopie et le Cameroun.

La célébration a réuni de hauts responsables gouvernementaux aux ministère des Affaires étrangères, aux côtés de représentants du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

S'exprimant lors de l'événement, l'Ambassadeur Churchill Ewumbue-Monono a adressé ses voeux de vacances les plus chaleureux au peuple et au gouvernement éthiopiens. Il a hautement salué la préservation par l'Éthiopie de son ancien calendrier julien, le décrivant comme « la fierté de l'Afrique ».

La célébration de cette année revêt une importance historique car elle coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement de l'ambassade du Cameroun à Addis-Abeba. L'Ambassadeur Ewumbue-Monono a souligné que ce jalon annonce une nouvelle ère d'espoir, de renouveau et de progrès plus forts dans les relations diplomatiques entre les deux nations soeurs.

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Mettant en avant la coopération économique et structurelle, l'Ambassadeur a loué le partenariat de 50 ans entre la Cameroon Airline Corporation (Camair-co) et Ethiopian Airlines. Il a reconnu Camair-co comme un partenaire stratégique dont la collaboration constante avec Ethiopian Airlines promet une intégration économique encore plus grande à l'avenir.

Reflétant l'engagement commun des deux nations en faveur de l'autonomisation des femmes, l'Ambassadeur a souligné le succès du Mini-tournoi de football féminin organisé la semaine précédente. Cet événement sportif a été mis en place pour honorer la mémoire de feue l'Ambassadrice Konjit Sinegiorgis, l'une des premières femmes diplomates d'Afrique.

L'événement a été animé par une troupe culturelle de jeunes filles éthiopiennes qui ont interprété des chants et des danses traditionnels, offrant à l'Ambassadeur les symboliques fleurs de marguerite Adey Ababa.