Ethiopie: Les missions diplomatiques allemande, finlandaise et danoise adressent leurs voeux de bonne année au pays

Addis Ababa — Les missions diplomatiques de l'Allemagne, de la Finlande et du Danemark à Addis-Abeba ont adressé leurs voeux de nouvelle année au peuple éthiopien, exprimant leurs espoirs de paix, d'unité, de prospérité et de relations renforcées entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs.

Ces messages ont été transmis lors des visites de nouvelle année organisées conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme au sein des missions diplomatiques, au cours desquelles des enfants éthiopiens ont interprété des chants traditionnels de nouvelle année devant les ambassadeurs et les représentants diplomatiques.

L'ambassadeur allemand par intérim et chef de mission adjoint, Ferdinand von Weyhe, a formulé ses voeux de paix, d'unité, de prospérité et de réconciliation pour l'Éthiopie au cours de l'année à venir.

« Que cette année apporte à nous tous ici en Éthiopie... la paix, l'unité, des récoltes abondantes, l'espoir et la guérison », a déclaré M. von Weyhe, en adressant ses voeux de nouvelle année au peuple éthiopien.

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Au nom de l'ambassade de Finlande, Pirjo-Liisa Heikkilä, chef de mission adjointe, a souhaité à tous les Éthiopiens une nouvelle année joyeuse et prospère, en exprimant l'espoir que cette année apporte l'unité, la paix et le maintien de l'amitié entre la Finlande et l'Éthiopie.

La chef de mission adjointe de l'ambassade du Danemark, Mirja Crone, a déclaré que l'ambassade était ravie de célébrer le Nouvel An éthiopien avec les enfants.

Elle a ajouté que l'ambassade du Danemark se réjouissait de renforcer encore davantage le « partenariat déjà solide » entre le Danemark et l'Éthiopie au cours de cette nouvelle année éthiopienne.

Elle a exprimé l'espoir que les deux pays s'engagent sur la voie d'un avenir plus prospère, plus pacifique et plus durable.

Ces visites ont permis à la communauté diplomatique de découvrir les traditions culturelles éthiopiennes tout en transmettant des messages de bonne volonté et d'amitié, alors que l'Éthiopie s'apprête à accueillir la nouvelle année.