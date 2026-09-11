Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à l'unité et au renouveau alors que le pays célèbre le Nouvel An 2019

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé à la nation un message de nouvel an de grande envergure, exhortant les citoyens à privilégier le dialogue, à s'appuyer sur les grandes réalisations nationales et à ouvrir un nouveau chapitre d'unité et de développement alors que le pays entre dans la nouvelle année éthiopienne 2019.

Considérant le temps comme un capital limité accordé à l'humanité, le Premier ministre Abiy est revenu sur les étapes historiques du pays ainsi que sur les défis passés, appelant les Éthiopiens à se concentrer sur des initiatives constructives pour la période à venir.

Le Premier ministre a mis en avant les grandes initiatives nationales qui ont pris de l'ampleur au cours de l'année écoulée, citant les progrès en matière d'autosuffisance agricole grâce à la production de blé d'été, la préservation de l'environnement via l'initiative « Green Legacy » et l'expansion industrielle grâce à la campagne « Made in Ethiopia ».

Il a également évoqué des projets économiques et d'infrastructure clés, notamment le développement des corridors, l'expansion du secteur énergétique, l'exploration minière et l'achèvement de grands projets dans les domaines des transports et de l'aviation.

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Soulignant la conclusion réussie du Dialogue national, le Premier ministre Abiy a qualifié ce processus de tournant historique pour la politique éthiopienne.

Il a souligné que ces délibérations menées par la population avaient réfuté les affirmations selon lesquelles les Éthiopiens seraient incapables de parvenir à un consensus sur les questions d'intérêt national, instaurant ainsi une culture durable de discussion pacifique et de compréhension mutuelle.

Dans un esprit de réconciliation, le Premier ministre a annoncé une mesure de clémence à l'égard de centaines de détenus à l'approche de la nouvelle année, répondant ainsi aux appels lancés au cours du processus de consultation et démontrant l'engagement du gouvernement en faveur de la paix et de l'unité nationale.

Pour l'avenir, le Premier ministre Abiy a souligné que l'époque où l'on réglait les différends par la force était révolue, appelant à un paysage politique inclusif axé sur la sauvegarde de la souveraineté nationale, la stimulation de la productivité multisectorielle et le renforcement de la position diplomatique et économique de l'Éthiopie dans la région et sur le continent.