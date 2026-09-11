Congo-Kinshasa: Le Président de la République a reçu les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Six nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires avec résidence en République démocratique du Congo (RDC) ont présenté leurs lettres de créance au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 10 septembre 2026, à la Cité de l'Union africaine.

Il s'agit respectivement de leurs Excellences Mme Zoë Ware du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord; M. Magaji Umar de la République fédérale du Nigéria; M. Alexander Fierley de la République fédérale d'Allemagne; M. Khazamula Lawrence Chabane de la République sud-africaine, Mme Garcia De Lara du Royaume d'Espagne et M. Carpenter Douglas Darius de la délégation de l'Union européenne.

Nommée ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC en janvier 2026, Mme Zoë Ware est détentrice d'un master en relations internationales et histoire modernes de l'Université de St Andrews. Diplomate de carrière, elle a longtemps occupé des postes au sein de l'administration britannique et au Bureau du Premier ministre, notamment en 2017 et 2018.

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M. Magaji Umar, nouvel ambassadeur du Nigéria en RDC, il est fonctionnaire au sein du ministère nigérian des Affaires étrangères depuis 2001. Diplômé en sciences politiques de l'Université Bayero de Kano, il est un pur produit de l'Académie du Service extérieur nigérian et fait partie du Corps national du service de la jeunesse (NYSC).

Avant sa nomination à Kinshasa, S.E.M. Alexander Fierley a notamment exercé des fonctions diplomatiques en Éthiopie, au Pérou, en Afghanistan, en Libye, en Russie et au Kenya. Cette carrière fait de lui un polyglotte maîtrisant, outre l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe.

Le nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, M. Khazamula Lawrence Chabane, est un fonctionnaire chevronné du ministère sud-africain des Affaires étrangères et de la Coopération, spécialiste des questions relatives à l'Afrique australe et du multilatéralisme. Il a notamment exercé comme diplomate à Cuba et à Madagascar.

La diplomate espagnole, S.E. Mme Garcia De Lara, a mené une carrière diplomatique successivement à Copenhague, à Paris et à Rabat, avant son accréditation en RDC. Au cours de son riche parcours, Mme Garcia De Lara a été plusieurs fois décorée, aussi bien en Espagne qu'à l'étranger, notamment au Danemark, où elle a reçu le titre de Commandeur de l'Ordre du Mérite civil en 2023, ainsi que l'Ordre du Mérite de la République du Honduras.

Fonctionnaire permanent de l'Union européenne, M. Carpenter Douglas Darius a côtoyé pendant plus d'une décennie la Commission européenne. Il a été ambassadeur de l'Union européenne en République centrafricaine et auprès de la CEMAC, à Bangui, de 2017 à 2021, avant d'occuper le même poste diplomatique en RDC.

Le Chef de l'État leur a souhaité un fructueux mandat à Kinshasa et a émis le voeu de consolider davantage les relations diplomatiques existantes avec leurs États respectifs.