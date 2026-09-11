Soudan: Le président de CST rencontre l'envoyée spéciale de l'UE pour la Corne de l'Afrique

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré au Palais présidentiel la représentante spéciale de l'Union Européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber en présence de l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, était également présent.

Dans un communiqué de presse, Mme Weber a indiqué que la rencontre avec le président du Conseil de souveraineté avait porté sur les projets de coopération future entre l'Union Européenne et le gouvernement soudanais, notamment sur la voie politique à suivre concernant les questions régionales et sur les moyens de rétablir une transition pacifique du pouvoir dans le pays.

Elle a souligné l'engagement de l'Union Européenne à renforcer sa communication avec le gouvernement soudanais sur les questions d'intérêt commun.