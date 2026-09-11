Congo-Kinshasa: L'Honorable Clotilde Mutita sponsorise la formation et la certification de 70 personnes aux services domestiques à Lubumbashi

Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'Honorable Clotilde Mutita Kalunga, Rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur de l'autonomisation de la population en soutenant la formation professionnelle de 70 personnes aux métiers des services domestiques.

La cérémonie de remise des brevets s'est tenue ce mercredi 3 septembre à Lubumbashi en présence des bénéficiaires, de plusieurs invités ainsi que des responsables de l'entreprise WETU SARL, porteuse de cette initiative. Ce projet est l'oeuvre du jeune entrepreneur congolais Yannick Lenge Ngoy, qui milite pour la professionnalisation et la valorisation des métiers liés aux services domestiques.

Grâce au sponsoring assuré par l'Honorable Clotilde Mutita Kalunga, 70 récipiendaires dont femmes et hommes ont bénéficié d'une formation pratique leur permettant d'acquérir des compétences dans différents domaines des services domestiques. À l'issue de leur parcours, ils ont reçu des brevets attestant leurs aptitudes professionnelles et renforçant leurs chances d'accéder à un emploi décent.

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Dans son intervention, l'Honorable Clotilde Mutita a salué l'initiative de WETU SARL et l'esprit entrepreneurial de son promoteur. Elle a souligné que la lutte contre le chômage et la précarité passe notamment par le développement des compétences et l'encadrement des jeunes ainsi que des femmes.

« La formation constitue l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le chômage. En renforçant les capacités de notre population, nous contribuons à bâtir une société plus autonome, plus productive et plus prospère », a-t-elle déclaré.

Pour les bénéficiaires, cette certification représente une opportunité de mieux s'insérer dans le marché de l'emploi et de mettre leurs compétences au service des ménages, des entreprises et des institutions. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur gratitude envers l'Honorable Clotilde Mutita pour son accompagnement et sa confiance en la jeunesse locale.

De son côté, Yannick Lenge Ngoy a remercié la Rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale pour son soutien déterminant à la réalisation de cette formation. Il a indiqué que WETU SARL entend poursuivre ses efforts en faveur de la création d'emplois et de la promotion des métiers souvent sous-estimés mais essentiels au bon fonctionnement de la société.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de proximité défendue par l'Honorable Clotilde Mutita Kalunga durant ses vacances parlementaires, marquées par des actions concrètes en faveur du développement communautaire, de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation économique des populations.

À travers ce partenariat avec WETU SARL, l'élue réaffirme sa conviction que l'investissement dans le capital humain demeure l'un des leviers les plus sûrs pour construire un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise.