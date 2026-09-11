Maroc: Sánchez déclassifie 40 rapports sur la crise de Sebta

Le gouvernement espagnol s'apprête à rendre publics une quarantaine de documents relatifs à la crise migratoire du préside occupé de Sebta. Alors que Madrid invoque la transparence pour répondre aux interrogations sur la capacité des services de renseignement à anticiper l'arrivée massive de migrants, le PP et Vox continuent d'instrumentaliser cette crise à des fins électoralistes.

En effet, le gouvernement espagnol publie devait mercredi, sur le site de La Moncloa, près de 40 documents portant sur l'entrée massive de migrants à Sebta à la fin du mois de juillet. Cette publication intervient après la décision du Conseil des ministres de déclassifier plusieurs documents du Centre national de renseignement (CNI) et des services de renseignement des forces armées (CIFAS).

La porte-parole du gouvernement, Elma Saiz, a assuré que ces documents couvrent la période allant du 1er juillet au 1er août et constituent l'ensemble des informations actuellement détenues par l'exécutif sur la crise. Madrid affirme ainsi vouloir répondre aux interrogations sur ce que savaient les autorités espagnoles avant l'arrivée massive de migrants.

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Parmi les pièces rendues accessibles figurent trois notes du CNI, un rapport du CIFAS ainsi que des éléments issus des communications entre les services de renseignement espagnols, la Délégation du gouvernement à Sebta et l'Unité centrale spéciale numéro 3 de la Garde civile. Les documents ont fait l'objet d'un important travail d'anonymisation afin de préserver les informations sensibles.

Marlaska dénonce les «intox» sur une prétendue alerte de la CIA

La polémique a pris une nouvelle dimension mercredi au Congrès. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a demandé au Parti populaire de ne pas «générer de rumeurs» autour d'une prétendue alerte de la CIA au CNI avant la crise de Sebta.

Cette accusation a été formulée par le porte-parole du PP, Miguel Tellado, qui a indiqué que les services de renseignement américains auraient averti leurs homologues espagnols de la situation à Sebta. Tellado a également mis en cause la ministre de la Défense, Margarita Robles, estimant qu'elle aurait dû transmettre cette information au Conseil de sécurité nationale. Il a, par ailleurs, demandé la démission de Marlaska.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a rejeté catégoriquement cette version. Selon lui, les informations reçues avant le 30 juillet faisaient uniquement état d'une augmentation «légèrement supérieure» des tentatives d'entrée à la nage, sans rapport avec l'ampleur de l'événement qui allait se produire.

«Il n'y avait aucun rapport» annonçant une situation comparable à celle du 30 juillet, a soutenu Marlaska, rappelant que les niveaux observés lors de la crise de 2021 étaient différents. Il a ainsi contesté l'existence d'une alerte précise permettant aux autorités espagnoles d'anticiper l'arrivée massive de migrants.

Le ministre s'est également appuyé sur les déclarations du président du gouvernement de Sebta, Juan Jesús Vivas, qui avait évoqué des alertes avant le 30 juillet. « Si tout le monde le savait, si M. Vivas le savait, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas dit à M. Feijóo», a lancé Marlaska à l'adresse du leader du PP.

Les échanges au Congrès illustrent la montée en puissance de la bataille politique autour de la crise. Les députés du PP ont accusé Marlaska de « négligence » et de « mauvaise foi », tout en dénonçant un sentiment d'insécurité qui, selon eux, toucherait les habitants de Sebta.

Le gouvernement refuse cependant d'établir un lien entre immigration et criminalité. Marlaska a reconnu l'existence d'un «sentiment subjectif d'insécurité» parmi les habitants, tout en affirmant que l'exécutif travaille à le réduire et à permettre un retour rapide à la normale.

Une instrumentalisation politique à l'approche des élections

Au fil des semaines, la crise migratoire de Sebta s'est ainsi transformée en sujet de confrontation électorale. Le PP cherche à utiliser les interrogations sur la préparation des autorités et le rôle éventuel des services de renseignement pour fragiliser le gouvernement de Pedro Sánchez.

Vox, de son côté, exploite la crise pour renforcer son discours sur l'immigration, la sécurité et la protection des frontières. La formation d'extrême droite adopte une ligne plus radicale, présentant l'épisode comme la conséquence d'une politique migratoire jugée trop permissive du gouvernement socialiste.

Cette politisation de la crise intervient alors que les rapports de force politiques en Espagne restent marqués par une forte polarisation. L'immigration constitue un thème particulièrement mobilisateur pour les électeurs de droite et d'extrême droite, faisant de Sebta un terrain privilégié pour contester l'action du gouvernement.

Face à cette offensive, l'exécutif tente de reprendre la main en s'appuyant sur les documents déclassifiés et les faits établis par les services de renseignement. La stratégie consiste notamment à démontrer que les autorités ne disposaient pas d'informations suffisamment précises pour prévoir l'ampleur de l'arrivée de migrants.

Le gouvernement défend parallèlement la coopération avec Rabat. Fernando Grande-Marlaska a rappelé que la contribution du Maroc a été déterminante pour permettre un retour «substantiel» à la normale, en facilitant le retour de la majorité des quelque 72.000 migrants entrés à Sebta.

Le ministre a également souligné que les autorités marocaines avaient intercepté, avant le 30 juillet, quelque 3.600 personnes qui tentaient de rejoindre Sebta à la nage. Pour Madrid, ces éléments témoignent de l'importance de la coopération avec Rabat dans la gestion de la crise.

La publication des 40 documents constitue désormais un test majeur pour Pedro Sánchez. Elle devra permettre de vérifier si les informations disponibles avant la crise confirment ou non les accusations de l'opposition et si les services de renseignement espagnols avaient été en mesure d'anticiper l'ampleur des événements.

Le gouvernement assure qu'il n'a «rien à cacher» et que la publication répond à un impératif de transparence.

Reste à savoir si ces documents permettront de clore la polémique ou s'ils fourniront, au contraire, de nouveaux arguments à une opposition qui a fait de la crise de Sebta l'un de ses principaux angles d'attaque contre Pedro Sánchez.