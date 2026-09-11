Gabon: La Nyanga se dote d'un plan de développement - Lancement de la préparation du PPCD dans la province

Le Gouvernement accélère la territorialisation du Plan National de Croissance et de Développement(PNCD). Après l'Ogooué-Ivindo en août dernier, c'est au tour de la Nyanga d'entamer la préparation de son Plan Provincial de Croissance et de Développement. L'atelier de lancement s'est ouvert ce jeudi, sous la conduite de la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono.

Du national au local : la stratégie "Construction l'édifice nouveau" se décline

Dans son discours d'ouverture, la ministre a rappelé le mandat confié par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, élu en avril 2024 sur la base de son projet de société "Construction l'édifice nouveau".

Ce projet a été traduit en loi par le Parlement à travers le Plan National de Croissance et de Développement, le PNCD. L'enjeu est désormais de l'adapter à chaque territoire.

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"Après cette présentation nationale, nous avons lancé un programme consistant à doter chaque province de notre pays d'un plan provincial aligné au PNCD", a indiqué Louise Pierrette Mvono.

La première étape s'est tenue à Makokou, les 20 et 21 août 2026 pour l'Ogooué-Ivindo. L'atelier des 10 et 11 septembre 2026 marque le début des travaux pour la Nyanga. Les autres provinces suivront.

Pour la ministre, il s'agit de rompre avec une logique centralisée : "Le développement territorial ne doit plus être pensé de Libreville, mais il doit plutôt venir des territoires pour consolider la stratégie nationale."

La Nyanga : des atouts majeurs freinés par l'enclavement

La ministre a dressé un état des lieux sans détour de la province. Terre de diversité, la Nyanga concentre des potentialités importantes : 60% de terres favorables aux cultures vivrières et de rente, un massif forestier de plus de 1,2 million d'hectares, 120 km de côte atlantique, les chutes, le parc de Mayumba et des ressources minières encore inexploitées. Mais ces richesses contrastent avec les réalités du quotidien.

La province demeure "contrariée par l'enclavement de ses localités" et occupe le dernier rang des neuf provinces du pays en matière d'accessibilité aux équipements de base. C'est pour inverser cette tendance que le Plan Provincial de Croissance et de Développement (PPCD), est élaboré. Il doit, selon la ministre, identifier "de manière participative et inclusive, les priorités de la province en matière d'infrastructures, de services sociaux de base, de promotion économique et d'aménagement du territoire", en tenant compte des spécificités urbaines et surtout rurales.

Un cadre unique et contraignant d'ici 2030

L'objectif affiché est clair : planifier d'ici 2030 la réalisation des investissements structurants pour désenclaver les départements de la Nyanga et relier ses bassins agricoles et miniers aux marchés nationaux et internationaux.

Le PPCD ne sera pas un document de plus.

La ministre a été ferme : il devra être le seul cadre de référence dans lequel toutes les actions de développement des collectivités locales de la province devront s'inscrire. Tout investissement qui ne s'alignera pas à cette directive, ne recevra ni l'approbation des plus hautes autorités, ni les financements y relatifs."

Pour y parvenir, l'atelier a aussi une vocation pédagogique. Il vise à renforcer les capacités des personnels de commandement, des élus locaux et des cadres territoriaux sur la méthodologie d'élaboration des outils de territorialisation du PNCD. "Il n'existe pas de développement local sans planification", a insisté Louise Pierrette Mvono. Elle a également précisé que les futurs investissements feront l'objet d'un contrôle de légalité.

Les élus locaux au coeur du dispositif

La ministre a appelé les acteurs territoriaux à une mobilisation pleine et entière. Leurs diagnostics et propositions sont présentés comme "la boussole qui guidera l'action de l'Etat".

Loin d'être "de simples gadgets administratifs", ces outils de gouvernance locale sont décrits comme de véritables "documents-marketing" pour les élus, dans la nouvelle dynamique de décentralisation impulsée par le Gouvernement. Ils doivent permettre de mieux planifier, mobiliser et mettre en oeuvre les investissements nécessaires.

En déclarant ouverts les travaux, Louise Pierrette Mvono a invité les participants à des "échanges francs, pragmatiques et orientés vers des solutions concrètes" pour que la Nyanga puisse enfin valoriser pleinement son potentiel.

L'atelier de deux jours doit poser les bases méthodologiques des futurs Plans Locaux de Développement qui viendront nourrir le PPCD de la Nyanga.