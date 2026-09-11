Soudan: Al-Eaiysir salue le rôle national des journalistes et des professionnels des médias pendant la guerre

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaiysir a salué le rôle national joué par les journalistes et les professionnels soudanais des médias, au Soudan comme à l'étranger, durant la guerre. Il a estimé qu'ils avaient contribué à défendre la vérité et à contrer les campagnes visant le Soudan et son peuple.

S'exprimant lors de la séance de clôture du Forum des journalistes soudanais, tenu à l'hôtel Al-Salam Rotana à Khartoum, le ministre a souligné que la guerre avait lourdement affecté la population, l'économie, les institutions et le tissu social. Il a appelé les Soudanais à réfléchir aux moyens de surmonter les conséquences du conflit et de bâtir l'avenir du pays.

M. Al-Aysar a plaidé pour un élargissement du dialogue dans tous les secteurs, afin de permettre la pluralité des opinions sans compromettre l'unité nationale. Il a affirmé que le Soudan ne pourrait se relever en excluant une partie de ses citoyens.

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Il a insisté sur le rôle de la presse libre et responsable, qu'il a décrite comme un outil de protection de la conscience collective, de contrôle des institutions et de lutte contre la désinformation, les rumeurs et les discours de haine. Selon lui, le gouvernement souhaite une presse attachée à la vérité et à l'intérêt général, capable de questionner, de critiquer et de demander des comptes dans le respect de l'éthique professionnelle.

Le ministre a assuré que son département considérait sa relation avec la presse comme un partenariat et une responsabilité partagée, et non comme une relation de tutelle ou d'hostilité. Il a également affirmé la disponibilité du ministère à mettre en oeuvre les recommandations du Forum et à contribuer à la reconstruction des institutions médiatiques affectées par la guerre.