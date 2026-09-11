Dans le contexte de guerre au Soudan, 299 élèves, présentés par l'agence SUNA comme des enfants de dirigeants des Forces de soutien rapide (FSR), ont passé cette année les examens du certificat soudanais dans quatre centres situés hors du pays. Les autorités affirment que cette mesure traduit le respect du droit des élèves à l'éducation et aux examens, indépendamment de l'appartenance de leurs familles.

Selon le rapport, 213 candidats ont composé aux Émirats arabes unis, 68 en Ouganda, 15 à Benghazi et trois au Kenya. SUNA souligne que l'organisation des examens dans ces conditions de guerre constitue un défi majeur pour le système éducatif.

Le conseiller du Premier ministre, Muslih Nassar, a accusé les FSR d'avoir empêché des élèves originaires du Darfour de se présenter aux examens, affirmant que des familles et des étudiants avaient subi des menaces durant la période de préparation. Ces allégations sont rapportées par SUNA et constituent la position de la source citée.

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Le Conseil soudanais du réveil révolutionnaire et le ministre de l'Information du gouvernement régional du Darfour, Ahmed Ishaq Shanab, ont également dénoncé ce qu'ils qualifient de « double standard », estimant que les dirigeants des FSR favorisent la scolarisation de leurs propres enfants tout en compromettant, selon eux, l'accès des autres élèves du Darfour à l'enseignement régulier.