Soudan: Kamel Idriss salue le rôle des médias nationaux dans la « bataille de la dignité »

Le Premier ministre, Prof. Kamel Idriss a salué le rôle des médias nationaux dans la « bataille de la dignité », affirmant que les professionnels des médias combattent par leur plume, leur sagesse et leur discernement aux côtés des Forces armées et des forces qui les appuient.

S'exprimant à Khartoum devant le Forum des journalistes soudanais, en présence de plusieurs ministres et responsables de l'État, il a remercié les médias pour leur réponse à l'appel de la nation dans cette période qu'il a qualifiée de décisive et stratégique.

Le Premier ministre a estimé que la tenue de ce forum à Khartoum adresse au monde le message que le Soudan demeure présent et que sa voix est entendue. Il a assuré que le gouvernement accordera une attention particulière aux recommandations formulées par les participants, appelant à un discours médiatique unifié, fondé sur une information précise et une expression responsable.

M. Idriss a également évoqué l'initiative de paix globale présentée par le gouvernement soudanais au Conseil de sécurité des Nations unies. Selon lui, cette initiative a reçu le soutien de plusieurs organisations régionales et internationales, ainsi que du pape du Vatican.

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Il a réaffirmé l'attachement du gouvernement à une paix juste et globale, à un dialogue soudano-soudanais inclusif et à la reconstruction. Il a enfin annoncé la poursuite des efforts en faveur de l'économie, du retour des universités, de la lutte contre la corruption, la contrebande et la drogue, ainsi que de la réforme de la fonction publique.