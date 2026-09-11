Tunisie: Le président Saïed - La réforme de l'éducation est irréversible, rigueur est de mise

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi, au palais de Carthage, une réunion regroupant les ministres de l'Intérieur, des Affaires sociales, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le chef de l'État a affirmé que la réforme de l'éducation est engagée, tout en avertissant qu'elle exige rigueur et discernement : « Tout choix erroné ne peut être corrigé qu'après près de vingt ans », a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence de la République.

Dans l'attente de cette réforme, visant à instaurer un enseignement national accessible à tous sur un pied d'égalité, le président Saïed a appelé à une préparation sérieuse pour l'année en cours, déjà entamée dans plusieurs établissements universitaires et qui démarrera sous peu dans l'ensemble des institutions scolaires.

Il a également exigé de remédier aux insuffisances persistantes dans les espaces d'enseignement, le transport scolaire, la santé et la sécurité des élèves aux abords des établissements et sur le trajet.

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Le président Saïed a par ailleurs plaidé pour la prise en charge des élèves en difficulté de mobilité dont plusieurs d'entre eux abandonnent l'école par manque de moyens de transport ou par crainte des risques du trajet, appelant à leur offrir gratuitement les fournitures scolaires et à leur garantir le droit d'accès à la cantine scolaire.

Le chef de l'État a conclu en réaffirmant la vocation rayonnante de la Tunisie, appelant à instaurer un enseignement national démocratique, sans discrimination, capable d'éradiquer toutes formes d'analphabétisme et d'aliénation culturelle.