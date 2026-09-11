Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure un nouveau pôle universitaire à vocation régionale

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Grand-Croix de l'Ordre International des Palmes Académiques, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jeudi à l'inauguration de l'Université Internationale Brice Clotaire Oligui Nguema du Cap Estérias.

Au-delà du renforcement des capacités d'accueil de l'Enseignement Supérieur, cette infrastructure porte une ambition stratégique, celle de former les compétences dont le Gabon a besoin, favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et faire de la formation un levier de transformation économique.

Initié en 2008 sous l'impulsion de feu le Président Omar Bongo Ondimba puis interrompu pendant près de quinze ans, le projet a été relancé en 2024 sous l'impulsion du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, permettant son aboutissement.

Édifiée sur 11 hectares, l'université comprend 14 bâtiments, dont des infrastructures pédagogiques, un amphithéâtre de 386 places, des résidences universitaires et un hôtel-restaurant destiné notamment à favoriser la formation pratique.

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Près de 4 000 étudiants sont attendus dans une première phase, pour une capacité portée à terme à 12 000 étudiants. Les formations seront dispensées au sein de la Faculté des Sciences de l'Education, de l'Ecole Supérieure du Tourisme et de l'Institut Supérieur de Technologie.

Une attention particulière est ainsi accordée aux filières professionnalisantes, notamment dans les domaines de la technologie, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, afin de rapprocher davantage la formation des besoins du marché de l'emploi et de stimuler la création d'entreprises.

L'impact attendu dépasse le seul cadre universitaire. L'arrivée de milliers d'étudiants et d'enseignants devrait favoriser le développement du logement, des transports, du commerce, de la restauration et des services, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour Akanda et les populations riveraines.

Par sa vocation internationale, l'établissement ambitionne également d'attirer des étudiants et des partenariats académiques venus d'Afrique et d'ailleurs, contribuant à positionner progressivement le Gabon comme un pôle régional de formation et de compétences en Afrique Centrale.

Avec cette nouvelle université, le Chef de l'Etat place ainsi le capital humain, l'employabilité et l'entrepreneuriat de la jeunesse au coeur de la transformation économique du Gabon.