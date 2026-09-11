Ile Maurice: Londres - Réunion stratégique de deux heures et demie

Le dossier des Chagos était de nouveau au centre des discussions entre Maurice et le Royaume-Uni hier. Selon nos informations, une réunion stratégique s'est tenue par visioconférence entre des représentants des deux pays, dans un contexte marqué par l'arrivée d'Andy Burnham au poste de Premier ministre britannique et les récentes démarches des Maldives auprès de Londres.

Côté mauricien, l'Attorney General, Gavin Glover, qui agit également comme négociateur de Maurice sur le dossier des Chagos, a participé aux échanges avec des représentants de son bureau. Du côté britannique étaient notamment présents Paul Brummell, haut-commissaire britannique à Maurice, ainsi que Robbie Bulloch, du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Selon nos informations, la visioconférence a débuté aux alentours de 16 h 30 et s'est prolongée pendant près de deux heures et demie.

Une partie importante des discussions a porté sur les récents développements politiques au Royaume-Uni, en particulier la nomination d'Andy Burnham comme nouveau Premier ministre britannique. Sa position sur le dossier des Chagos et les implications que ce changement à la tête du gouvernement britannique pourrait avoir sur la suite du processus ont ainsi été abordées lors de la réunion.

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Autre sujet abordé lors de cette réunion : la récente démarche des Maldives auprès du Royaume-Uni concernant les Chagos. Cette initiative avait suscité de nouvelles interrogations autour du dossier, mais Londres a clairement indiqué que la question de la souveraineté sur l'archipel relevait des relations entre le Royaume-Uni et Maurice.

Dans une déclaration transmise à des médias internationaux concernant la demande maldivienne, un porte-parole du FCDO a indiqué que Londres entretenait régulièrement des discussions avec le ministère des Affaires étrangères des Maldives sur différentes questions. Le FCDO a toutefois établi une distinction claire concernant les Chagos. Selon la position communiquée par Londres, «la question de la souveraineté des Chagos est une question entre le Royaume-Uni et Maurice».

Des informations supplémentaires sur cette réunion devraient être présentées aujourd'hui lors du Conseil des ministres, à l'issue duquel de nouveaux éléments pourraient être communiqués.