Madagascar: Diplomatie économique - Le Président mise sur l'Europe pour renforcer les investissements

Plusieurs dossiers économiques sont au coeur du déplacement du colonel Michaël Randrianirina en Europe. Volobe et la coopération spatiale figurent parmi les enjeux.

Le déplacement du colonel Michaël Randrianirina en France et en Belgique intervient avec plusieurs dossiers économiques à l'ordre du jour. Projets, investissements et financements figurent notamment parmi les enjeux de cette tournée européenne. Le projet hydroélectrique de Volobe constitue l'un des principaux dossiers concernés.

À Paris, le chef de l'État participe au Sommet international sur l'espace au Grand Palais. Madagascar souhaite développer la technologie spatiale et dispose déjà de partenariats dans ce domaine. En juillet, un protocole d'accord a été signé avec deux entreprises chinoises pour le développement d'un projet satellitaire. Le secteur spatial fait ainsi partie des domaines de coopération évoqués durant ce déplacement.

Le dossier Volobe devrait toutefois retenir une attention particulière. Le projet porte sur la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Ivondro, dans la région Atsinanana. Il est en suspens depuis près de dix ans. Les négociations entre l'État et la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe portent notamment sur le prix du kilowattheure et la durée de la concession.

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Évolutions

Sur le tarif de l'électricité, la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe avait avancé un montant de 17 cents de dollar par kilowattheure, tandis que l'État tablait sur 9 cents. Le montage financier constitue également un point à régler. Les retards du closing financier ont déjà perturbé le calendrier de réalisation du projet.

Des évolutions sont toutefois intervenues dans le montage du projet. Lors de sa visite à Madagascar en avril 2025, Emmanuel Macron avait annoncé l'entrée d'Électricité de France dans le consortium porteur de Volobe. En juillet dernier, un avenant a ensuite été signé entre l'État et la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe. Il prolonge les discussions entre les deux parties jusqu'en juin 2027.

La finalisation et la sécurisation du financement restent à l'ordre du jour. Une éventuelle participation de l'État au capital du projet, le prix du kilowattheure et la durée de la concession font partie des points encore discutés.

En Belgique, le dossier énergétique devrait également être abordé avec un haut responsable de l'Union européenne. L'Union européenne s'est déjà positionnée pour appuyer financièrement la concrétisation de Volobe. Le déplacement présidentiel met ainsi en avant des projets dont le financement et les conditions de réalisation restent à finaliser.