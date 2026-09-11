Sénégal: Port de Dakar - La réintégration des anciens contractuels, premier signal fort du DG Doune Pathé Mbengue

Le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Doune Pathé Mbengue, pose les premiers jalons de sa vision « Port Bou Bess ».

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, la Direction générale a décidé de réintégrer les agents contractuels ayant cumulé deux à trois contrats successifs, conformément aux engagements pris dans le Pacte de stabilité sociale.

Cette mesure constitue un premier geste significatif en direction des travailleurs concernés, en apportant une réponse concrète à une question qui touche directement à la stabilité et à la sécurisation des parcours professionnels au sein de l'entreprise.

Pour les agents n'ayant bénéficié que d'un seul contrat, la Direction générale entend privilégier le dialogue. Un cadre d'échanges francs et sincères doit ainsi permettre d'examiner leur situation, dans un esprit d'écoute et de recherche de solutions équilibrées.

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Le capital humain au coeur de la nouvelle vision

Au-delà de la mesure elle-même, cette décision traduit une orientation claire de la nouvelle Direction générale : placer le capital humain au coeur de la transformation du Port autonome de Dakar. Pour Doune Pathé Mbengue, la performance d'une infrastructure stratégique ne repose pas uniquement sur ses équipements, ses infrastructures ou ses capacités opérationnelles. Elle dépend également de la confiance, de l'engagement et de la cohésion de ses ressources humaines.

La réintégration des agents concernés s'inscrit ainsi dans la dynamique du « Port Bou Bess », une vision qui entend conjuguer performance économique, modernisation de l'outil portuaire et consolidation du climat social.

En posant cet acte dès l'entame de son mandat, le Directeur général adresse également un signal au personnel : celui d'une gouvernance attachée au respect des engagements, au dialogue permanent et à la responsabilité partagée.

Cette approche pourrait contribuer à consolider un climat social apaisé et durable, condition essentielle à la continuité et à l'efficacité de l'activité portuaire. Elle participe, plus largement, à l'ambition de faire du Port autonome de Dakar un outil performant au service de l'économie nationale.