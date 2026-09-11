Sénégal: Conseil des ministres du 10-09-2026 - Bassirou Diomaye Faye trace la feuille de route territoriale et internationale

Réuni ce mercredi 10 septembre, le Conseil des ministres a été l'occasion pour le Président Bassirou Diomaye Faye de saluer le travail du gouvernement tout en fixant un cap précis pour les semaines à venir, entre urgences sociales, dossier casamançais et agenda diplomatique chargé.

Un satisfecit pour le Premier ministre, mais des exigences fermes

Le Chef de l'État a d'abord tenu à féliciter son Premier ministre pour « sa brillante Déclaration de politique générale » devant l'Assemblée nationale, saluant au passage « la clarté et la précision de la feuille de route » gouvernementale. Mais les compliments n'ont pas empêché le président de fixer trois priorités non négociables : la protection du pouvoir d'achat des ménages, une gestion rigoureuse des finances publiques et « le train de vie de l'État », ainsi qu'une présence renforcée des services publics sur tout le territoire.

Sur le terrain social, le dossier du logement semble particulièrement préoccuper le Chef de l'État, qui a demandé au Premier ministre de revoir « les modalités de mise à disposition des prêts DMC », dans un contexte d'urgence assumée pour accélérer les programmes de logements sociaux.

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Côté santé, le président s'est réjoui de la réception de 153 ambulances médicalisées, présentées comme un outil de « désenclavement sanitaire » pour les zones les plus reculées du pays.

La Casamance, chantier prioritaire

Le Plan Diomaye pour la Casamance occupe une place de choix dans cette communication. Les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou sont érigées en « pôle-territoire » stratégique pour l'Agenda Sénégal 2050. Le président a instruit une évaluation complète de la mise en oeuvre du plan, et surtout demandé un renforcement significatif des moyens du Centre national d'Action antimines (CNAMS), pour sécuriser davantage les villages et zones agricoles encore menacés par les mines.

Une réunion interministérielle dédiée à l'évaluation et à la relance de ce plan sera bientôt convoquée sous la présidence du chef du gouvernement.

Par ailleurs, à l'approche du 24e anniversaire du naufrage du Joola, le président a demandé au gouvernement de garantir aux familles des victimes et aux rescapés un accès plein et entier aux lieux de mémoire, notamment le musée national de Ziguinchor consacré à cette tragédie.

Secteur privé : la main tendue

Après avoir reçu le Conseil national du Patronat début septembre, le président a salué la contribution du secteur privé à l'économie nationale et appelé à une accélération des réformes fiscales et douanières. Deux textes sont attendus avant la fin octobre : la loi d'orientation sur le patriotisme économique et la stratégie portuaire nationale, avec un oeil attentif sur le calendrier des chantiers de Ndayane et Bargny-Sendou.

Un agenda international chargé

Enfin, le président a dévoilé son calendrier des prochains jours : présidence de la cérémonie de la flamme olympique le 12 septembre pour les JOJ Dakar 2026, puis une visite de travail à Washington les 14 et 15 septembre, avant de rallier Abu Dhabi les 16 et 17 septembre pour une visite officielle.