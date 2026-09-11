Afrique de l'Ouest: UFOA-A U17 - Le Sénégal corrige la Sierra Leone (5-0) et file en demi-finales

Les Lionceaux ont frappé un grand coup ce jeudi 10 septembre 2026 au stade Lat Dior de Thiès. Pour sa deuxième sortie dans le tournoi UFOA-A U17, le Sénégal a infligé une véritable correction à la Sierra Leone, s'imposant 5-0 après un premier succès déjà probant contre la Mauritanie (4-0).

Les jeunes Sénégalais n'ont pas tardé à faire parler la poudre. Dès la 15e minute, Souleymane Commissaire Faye ouvrait la marque. Cheikh Oumar Sy, décidément intenable, doublait la mise à la 31e minute, avant de transformer un penalty trois minutes plus tard. Score à la pause : 3-0, et un doublé pour l'attaquant de Castors FC, qui confirme ainsi la belle performance déjà réalisée lors du match d'ouverture du tournoi.

La Sierra Leone a bien tenté de réagir au retour des vestiaires, mais rien n'y a fait face à des Lionceaux étincelants. À la 50e minute, Amadou Assane Seck, aligné à la place de Kader Ndour, profitait d'une sortie hasardeuse du gardien adverse pour inscrire le quatrième but, sur un service d'Amsatou Diouf.

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Amadou Bangoura a ensuite eu l'occasion de s'illustrer à la 69e minute après une belle course, mais sa frappe s'est envolée au-dessus de la cage. Il se rattrapera en fin de match en délivrant le caviar qui permettra à Serigne Aliou Diop de clore la marque à la 81e minute, portant le score final à 5-0.

Avec ce deuxième succès consécutif, le Sénégal totalise six points en deux journées et valide sa qualification pour le dernier carré de la compétition, confirmant le statut de favori des Lionceaux dans cette édition de l'UFOA-A U17.