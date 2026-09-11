Burkina Faso: Lutte contre les violences basées sur le genre - Sidwaya et l'IPBF échangent sur une éventuelle collaboration

10 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Wendaabo Cathérine Kouraogo

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a reçu une délégation de l'Initiative Panatougri pour le bien-être de la femme (IPBF), jeudi 10 septembre 2026 à Ouagadougou.

L'Initiative Panatougri pour le bien-être de la femme (IPBF) reconnait la contribution de Sidwaya dans la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), notamment à travers sa ligne éditoriale et ses différentes productions consacrées à cette problématique.

C'est ainsi qu'une délégation de l'IPBF a échangé avec la directrice générale des Editions Sidwaya sur les possibilités de collaboration entre les deux structures, jeudi 10 septembre 2026, à Ouagadougou. La rencontre a ainsi permis aux deux parties d'explorer les possibilités de formalisation d'un partenariat.

Pour la directrice exécutive adjointe de l'IPBF, Larissa Sondé, le choix de Sidwaya comme

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

partenaire n'est pas fortuit. « La crédibilité de Sidwaya en fait véritablement un allié en matière de lutte contre les violences basées sur le genre », a-t-elle souligné. Larissa Sondé estime que le journal de tous les Burkinabè ne doit pas être considéré uniquement comme un média pouvant offrir de la visibilité aux actions de l'IPBF, mais comme un acteur dans son combat contre les VBG.

« Tous ensemble, nous devons cela aux jeunes filles et aux femmes, afin qu'elles sachent, quelle qu'en soit la situation, qu'elles ont du potentiel et qu'elles sont maîtresses de leur propre vie », a-t-il poursuivi.

L'IPBF est une organisation féministe intervenant dans plus de neuf pays africains. Elle oeuvre à la promotion et à la défense des droits des filles et des femmes. L'IPBF mène également des actions en faveur de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) et de l'autonomisation des femmes.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.