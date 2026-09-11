Burkina Faso: Lutte contre les violences basées sur le genre - Sidwaya et l'IPBF échangent sur une éventuelle collaboration

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a reçu une délégation de l'Initiative Panatougri pour le bien-être de la femme (IPBF), jeudi 10 septembre 2026 à Ouagadougou.

L'Initiative Panatougri pour le bien-être de la femme (IPBF) reconnait la contribution de Sidwaya dans la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), notamment à travers sa ligne éditoriale et ses différentes productions consacrées à cette problématique.

C'est ainsi qu'une délégation de l'IPBF a échangé avec la directrice générale des Editions Sidwaya sur les possibilités de collaboration entre les deux structures, jeudi 10 septembre 2026, à Ouagadougou. La rencontre a ainsi permis aux deux parties d'explorer les possibilités de formalisation d'un partenariat.

Pour la directrice exécutive adjointe de l'IPBF, Larissa Sondé, le choix de Sidwaya comme

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partenaire n'est pas fortuit. « La crédibilité de Sidwaya en fait véritablement un allié en matière de lutte contre les violences basées sur le genre », a-t-elle souligné. Larissa Sondé estime que le journal de tous les Burkinabè ne doit pas être considéré uniquement comme un média pouvant offrir de la visibilité aux actions de l'IPBF, mais comme un acteur dans son combat contre les VBG.

« Tous ensemble, nous devons cela aux jeunes filles et aux femmes, afin qu'elles sachent, quelle qu'en soit la situation, qu'elles ont du potentiel et qu'elles sont maîtresses de leur propre vie », a-t-il poursuivi.

L'IPBF est une organisation féministe intervenant dans plus de neuf pays africains. Elle oeuvre à la promotion et à la défense des droits des filles et des femmes. L'IPBF mène également des actions en faveur de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) et de l'autonomisation des femmes.