Sénégal: L'ingénieur en génie industriel Cheikh Tidiane Sarr nommé directeur général de l'ARTP à la suite d'un appel à candidatures

Dakar — L'ingénieur en génie industriel et systèmes de télécommunications Cheikh Tidiane Sarr a été nommé directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), à la suite d'un appel à candidatures, a-t-on appris, jeudi, de la présidence de la République.

M. Sarr a été nommé par un décret du chef de l'État signé le même jour, selon un communiqué du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.

Le nouveau directeur général de l'ARTP est également un manager et un spécialiste du secteur numérique et des services financiers régulés.

Il fait partie des premiers dirigeants de sociétés nationales désignés par des appels à candidatures.

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Lors de la campagne en vue de l'élection présidentielle de 2024, Bassirou Diomaye Faye avait promis de recourir à cette procédure - en raison de sa transparence - pour nommer les dirigeants des structures publiques.

Cheikh Tidiane Sarr a été choisi par un comité de sélection à la tête duquel se trouvait le directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM).

Le président du collège de l'ARTP, des représentants de la présidence de la République, de la Primature et du ministère des Télécommunications et du Numérique étaient membres de ce comité, selon Oumar Samba Ba.

Des experts et des conseillers faisaient partie du comité de sélection, qui a transmis au chef de l'État un procès-verbal daté du 24 août.

L'appel à candidatures en vue de la désignation du directeur général de l'ARTP avait été lancé le 17 juillet, rappelle le communiqué.

Selon la même source, le président de la République a ordonné le lancement d'appels à candidatures pour le poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et la désignation des 12 membres du Conseil national de régulation des médias.

"Le pilotage immédiat de ces processus de sélection est confié au BOM", ajoute le ministre, secrétaire général de la présidence de la République.