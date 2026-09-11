Sénégal: Le Premier ministre veut transmettre à l'Assemblée nationale la loi de finances rectificative, au plus tard le 15 septembre

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce jeudi, vouloir transmettre le projet de loi de finances rectificative 2026 à l'Assemblée nationale, au plus tard mardi 15 septembre.

Il veut également que le projet de loi de finances initiale 2027 soit examiné en Conseil des ministres, mercredi 30 septembre 2026.

Le Premier ministre a exhorté le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, à faire en sorte que ces deux lois de finances soient examinées dans les délais indiqués.

M. Lo a rappelé, en s'adressant à M. Diba, "la nécessité de veiller scrupuleusement à la satisfaction intégrale des mesures correctives du misreporting (la publication de données budgétaires erronées) dans le délai convenu avec le FMI", le Fonds monétaire international, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

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Le FMI et le gouvernement du Sénégal ont signé un accord technique portant sur un programme économique et financier d'un montant de 2,2 milliards de dollars américains (environ 1 240 milliards de francs CFA), d'une durée de trois ans.

Les autorités sénégalaises ont lancé le Plan de traitement de la dette du Sénégal, dans le but de "restaurer durablement le profil de la dette" de l'État et de "dégager progressivement les marges de manoeuvre nécessaires au financement des investissements publics dans les secteurs prioritaires".