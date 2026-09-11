Sénégal: Bassirou Diomaye Faye se rendra à Washington et Abu Dhabi à partir de lundi

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré jeudi en Conseil des ministres qu'il se rendra à partir du lundi 14 septembre aux Etats Unis d'Amérique pour une visite de travail, avant de mettre le cap sur Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis où il est attendu les 16 et 17 septembre pour une visite officielle.

"Le président de la République annonce qu'il effectuera une visite de travail, les 14 et 15 septembre 2026, à Washington, aux Etats-Unis, avant de se rendre, du 16 au 17 septembre 2026, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, pour une visite officielle", rapporte le communiqué sanctionnant la réunion du conseil des ministres tenu jeudi au palais de la République.