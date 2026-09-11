Sénégal: Le chef de l'État annonce une réunion interministérielle d'évaluation et de relance du Plan Diomaye pour la Casamance

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, jeudi, la tenue prochaine d'une réunion interministérielle d'évaluation et de relance du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC).

Cette réunion sera présidée par le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo.

"Le président de la République considère que le pôle-territoire constitué par les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou est stratégique dans la réalisation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et prioritaire dans la relance des activités économiques et sociales nationales", lit-on dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Le PDC est un "véritable programme intégré de développement durable de cette région naturelle", selon le chef de l'État, qui a demandé au Premier ministre de "prendre toutes les mesures idoines pour évaluer l'état de mise en oeuvre de toutes ses composantes".

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Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a recommandé à Ahmadou Al Aminou Lo, au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et à leur collègue chargé de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, de "veiller à l'augmentation significative" des ressources allouées au Centre national d'action antimines au Sénégal, afin d"'accentuer les efforts de sécurisation des villages cibles et des sites de production agricole".

Bassirou Diomaye Faye a évoqué "l'impératif d'accentuer l'installation systématique des services publics essentiels dans les zones frontalières".

Il a demandé aux membres du gouvernement concernés d"'accélérer" le désenclavement et le renforcement des infrastructures sociales de base, selon la même source.

Le chef de l'État juge nécessaire aussi de renforcer les ressources destinées au Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers et à l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (sud).

Séparée du nord du Sénégal par la Gambie, la Casamance est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique.

Les indépendantistes du MFDC y ont pris le maquis après la répression d'une marche par les pouvoirs publics sénégalais, en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du pays, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années.

En 2020, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure pour "neutraliser" les bases rebelles et faciliter le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation.