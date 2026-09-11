Sénégal: Cheikh Tidiane Sarr nommé DG de l'ARTP

Dakar — Cheikh Tidiane Sarr, ingénieur en génie industriel et systèmes de télécommunications, a été nommé par le président de la République au poste de directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), à la suite d'un appel à candidatures.

Sa nomination fait suite à un appel à candidatures pour le poste Directeur général de l'ARTP, lancé le 17 juillet dernier, informe la Présidence de la République, citant le décret n° 2026-1605 du 10 septembre 2026 rendu public le même jour.

Elle a indiqué que le comité de sélection, dirigé par le Directeur général du Bureau organisation et méthodes (BOM) et comprenant le Président du Collège de l'ARTP, les représentants respectifs de la Présidence de la République, de la Primature et du ministère des Télécommunications et du Numérique, ainsi que d'experts - conseillers, a transmis au Chef de l'Etat son procès-verbal à la date du 24 août 2026.

Le communiqué évoque également que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a instruit l'ouverture d'appels à candidatures pour le poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

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Il en est de même pour la désignation des douze (12) membres du Conseil national de régulation des médias (CNRA).

"Le pilotage immédiat de ces processus de sélection est confié au BOM", peut-on lire dans le communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.