Sénégal: Lutte contre la cherté de la vie - Le gouvernement veut améliorer la distribution du poisson

Dakar — Le gouvernement veut, face aux "tensions" dont le commerce du poisson fait l'objet, "dépasser les réponses ponctuelles et bâtir un modèle de régulation pérenne" de la distribution du poisson, a assuré, jeudi, à Dakar, le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, Mamadou Habibou Diagne.

"Face aux tensions sur les prix de cette ressource hautement stratégique pour la sécurité alimentaire du pays, l'État s'engage à dépasser les réponses ponctuelles et à bâtir un modèle de régulation pérenne", a-t-il dit.

M. Diagne intervenait au lancement de concertations nationales destinées à atténuer la cherté de la vie.

Concernant le poisson, une denrée importante pour la consommation des ménages, l'une des solutions va consister à assurer "la restauration et l'aménagement durables des ressources halieutiques", en ciblant les espèces les plus consommées, a-t-il assuré.

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L'un des objectifs de la démarche de l'État sera de "garantir un approvisionnement régulier des marchés" en poisson, selon le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime.

L'une des solutions préconisées sera de s'assurer de "la rationalisation et [de] la modernisation" des circuits de distribution du poisson.

Un audit des coûts intermédiaires liés au transport, à l'approvisionnement en glace, au stockage et à la conservation sera mené, selon Mamadou Habibou Diagne.

"Cette démarche s'accompagnera d'un plan de modernisation des quais de pêche, des marchés et des infrastructures frigorifiques", a-t-il ajouté.

L'État va veiller aussi à la réduction des pertes subies par les pêcheurs à la suite des captures, a promis le fonctionnaire du ministère des Pêches et de l'Économie maritime.

Ces pertes sont "un défi économique et nutritionnel majeur", a-t-il souligné, estimant que chaque tonne de poisson perdue à cause de l'absence d'une chaîne de froid performante fragilise le pouvoir d'achat des ménages.

Les femmes intervenant dans la transformation du poisson feront l'objet d"'une attention cruciale" du ministère du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, selon M. Diagne.

Leurs conditions de travail seront améliorées, a-t-il promis, ajoutant que les pouvoirs publics feront de même pour les équipements.

Pour augmenter les exportations de poisson et assurer la souveraineté alimentaire des Sénégalais en même temps, "une alliance interministérielle inédite" a été créée entre les ministères chargés des Pêches, de l'Industrie et du Commerce.

Mamadou Habibou Diagne assure que les pêcheurs, les mareyeurs, les armateurs et les femmes s'activant dans la transformation du poisson seront associés aux initiatives visant à rendre les produits de la mer disponibles sur les marchés.

"Notre objectif est d'assurer une politique de stabilisation et de préservation de la ressource, avec une juste rémunération des acteurs de la pêche", a résumé M. Diagne.