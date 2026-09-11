Sénégal: Everest Finance et l'ONCAV se donnent la main pour créer 165 emplois

Dakar — La société Everest Finance, chargée d'aider les entreprises à accéder aux marchés de capitaux, et l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) du Sénégal ont noué, jeudi, à Dakar, un partenariat visant à faciliter l'accès des Sénégalais au marché financier régional et à créer 165 emplois.

Les bénéficiaires des emplois attendus de cette collaboration vont constituer le "réseau d'agents de proximité" chargés de sensibiliser et d'orienter les usagers de la plateforme numérique Sama Naffa.

Cette dernière a été créée par Everest Finance pour faciliter l'accès des particuliers au marché financier ouest-africain, avec une nouvelle solution d'épargne accessible "à partir de 1 000 francs CFA".

L'ONCAV dit disposer d'un réseau de près de 8 900 associations sportives et culturelles, qu'elle veut mettre au service de cette innovation financière.

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Selon son président, Amadou Kane, ces associations vont aider à faire connaître les services de la plateforme numérique dans les villes et les villages du pays.

M. Kane assure que le partenariat noué va permettre à l'ONCAV et à Everest Finance de dépasser les 165 emplois espérés.

"Au-delà [des activités de vacances], ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des Sénégalais", a-t-il précisé.

D'après Khady Diouf, l'administratrice et directrice générale d'Everest Finance, les jeunes bénéficiaires des emplois attendus auront une mission d'information et d'assistance à exercer au profit des usagers de la plateforme numérique.

Le partenariat permettra à Everest Finance et à l'ONCAV de soutenir l'éducation financière des Sénégalais et de contribuer à la mobilisation de l'épargne pour le financement de l'économie du pays, selon les deux parties.

"Notre objectif est de rapprocher le service des épargnants, y compris de ceux qui ont moins de familiarité avec les outils numériques", a expliqué Everest Finance, ajoutant : "Épargner est plus difficile lorsque les budgets sont contraints, mais c'est aussi dans ces moments que pouvoir anticiper un imprévu ou préparer un projet prend tout son sens."

"L'épargne ne doit pas être une question de niveau de revenu, mais d'accessibilité, de régularité et de confiance. Avec Sama Naffa, nous voulons permettre à chacun de commencer avec ce qu'il a, à son rythme", souligne un communiqué de la société de gestion et d'intermédiation.