Tunisie: Pommes - Kasserine table sur une récolte record de 75.000 tonnes

La récolte de pommes dans le gouvernorat de Kasserine devrait atteindre environ 75.000 tonnes durant la campagne agricole 2026, contre 62.000 tonnes la saison précédente, soit une hausse de 13.000 tonnes, a indiqué la responsable du service de la production agricole à la direction régionale de l'agriculture, Fatma Halim.

Cette progression s'explique principalement par l'entrée en production de jeunes plantations, malgré les conditions climatiques difficiles ayant marqué la campagne, a-t-elle précisé à l'agence TAP.

Kasserine occupe le premier rang national en termes de superficies et de production de pommes.

Les vergers s'étendent sur quelque 10.400 hectares, avec environ 4,8 millions d'arbres, principalement dans les délégations de Sbikha et Foussana.

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Dans nos archives "2024, une année record pour le remboursement de la dette extérieure de la Tunisie", selon Bassem EnneiferLes variétés Golden et Richard dominent la production, tandis que les variétés Gala et Royal Gala ont connu une extension ces dernières années afin de diversifier l'offre et répondre à la demande du marché.

Le secteur reste toutefois confronté à plusieurs difficultés, notamment les effets du changement climatique et de la vague de chaleur, qui ont affecté les rendements et la coloration des fruits.

Les coupures répétées d'électricité ainsi que la propagation de certains ravageurs et maladies ont également alourdi les coûts de production.

La responsable a appelé les agriculteurs à recourir davantage aux énergies alternatives et à renforcer les moyens de protection contre les risques climatiques.

Quelque 60 hectares de vergers ont ainsi été équipés cette saison de filets anti-grêle à Sbikha et Foussana, dans le cadre d'un projet financé par la Banque africaine de développement.

Le secteur pâtit par ailleurs de lacunes en matière de stockage frigorifique, de commercialisation et d'organisation de la profession, a-t-elle relevé, appelant à renforcer les mécanismes de collecte, de conservation et de valorisation du produit.