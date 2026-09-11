Tunisie: Fortes pluies à Tunis - Bab Alioua sous les eaux, la Protection civile intervient

Des unités de la Protection civile sont intervenues jeudi dans la zone de Bab Alioua, à Tunis, pour dégager plusieurs véhicules bloqués et aider des citoyens encerclés par les eaux pluviales, a indiqué à l'Agence TAP le directeur adjoint des opérations et du suivi à l'Office national de la Protection civile, Khalil Mechri.

Ces interventions font suite aux perturbations météorologiques et aux fortes précipitations enregistrées dans plusieurs régions du pays, notamment dans le Grand Tunis, où les cumuls ont dépassé 60 mm en peu de temps, a précisé Mechri.

La situation évolue globalement vers l'amélioration, a-t-il ajouté, soulignant que les unités de la Protection civile demeurent mobilisées dans plusieurs régions afin d'intervenir en cas de besoin.

L'Institut national de la météorologie avait annoncé, à partir de jeudi après-midi, des pluies temporairement orageuses et localement abondantes dans le nord et, par endroits, le centre du pays.

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Les cumuls de pluie les plus importants devaient atteindre 40 à 60 mm dans les gouvernorats du Kef, de Jendouba, de Siliana, du Grand Tunis, de Nabeul, de Sousse et de Kairouan, et localement 80 mm à Béja et Zaghouan.

Des chutes de grêle localisées ainsi que de fortes rafales de vent sont également attendues lors du passage des cellules orageuses.

Les précipitations devraient se poursuivre vendredi, notamment dans les régions ouest du nord et du centre, où elles seront localement abondantes.