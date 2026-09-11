Tunisie: Pluies - Le taux de remplissage des barrages pourrait atteindre 80 % cet automne

Les précipitations enregistrées à la fin du mois d'août et au début de septembre devraient contribuer à l'amélioration des réserves des barrages, de la récolte d'olives et des grandes cultures, ainsi qu'à la régénération des espaces forestiers, a indiqué le membre du bureau exécutif national de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), chargé des ressources en eau, Tarek Mekhzoumi.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a précisé que plusieurs régions ont enregistré d'importantes quantités de pluie, notamment les gouvernorats de Siliana, du Kef, de Sousse, de Zaghouan, de Nabeul, de Bizerte et du Grand Tunis.

Ces précipitations revêtent une importance particulière pour plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation, l'industrie et le tourisme, a-t-il souligné.

Mekhzoumi a expliqué que la répétition des précipitations sur une courte période devrait favoriser la saturation des sols et la formation d'eaux de ruissellement alimentant les oueds et les barrages.

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Il a estimé que le taux de remplissage des barrages, actuellement situé autour de 50 %, pourrait atteindre entre 70 et 80 % durant l'automne.

Les pluies contribueront également à la recharge des nappes phréatiques superficielles et profondes, dont les niveaux ont baissé en raison de plusieurs années de sécheresse, ce qui devrait renforcer les disponibilités en eau potable et en eau d'irrigation, notamment dans les zones rurales, a-t-il ajouté.

Sur le plan agricole, ces précipitations permettront d'augmenter le taux d'humidité des sols et de préparer les terres destinées aux grandes cultures dans de bonnes conditions. Elles devraient également favoriser la maturation des olives et permettre une récolte comprise entre 250.000 et 300.000 tonnes, selon le responsable syndical.

Les pluies devraient, par ailleurs, contribuer à réduire les charges financières des agriculteurs grâce à la disponibilité des pâturages et soutenir les secteurs de l'arboriculture fruitière et des cultures irriguées.

Concernant les espaces forestiers touchés par les incendies durant l'été, Mekhzoumi a indiqué que les précipitations devraient favoriser leur régénération naturelle à hauteur de 30 %.

Dans nos archives Ramadan au Djérid : Quand le mois saint ravive les traditions d'antanIl a, dans ce contexte, appelé au lancement de campagnes nationales de reboisement, avec la participation du ministère de l'Agriculture et des citoyens, afin de restaurer les superficies forestières restantes.

Le responsable syndical a enfin souligné l'importance du patrimoine forestier dans la lutte contre les changements climatiques et dans la production de diverses ressources, notamment le pin d'Alep, le caroubier, le câprier et le bois.