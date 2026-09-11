Tunisie: Foncier - 19 dossiers approuvés au profit de l'intérêt public et de l'investissement

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Commission nationale consultative des opérations foncières réunie, jeudi, sous la présidence du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, a approuvé 19 dossiers fonciers relatifs à des opérations de cession et d'acquisition au profit de l'intérêt public et de l'investissement.

D'après un communiqué du ministère de tutelle, la commission a validé la cession de biens domaniaux au profit de collectivités locales et d'établissements publics.

Ont été également approuvées, des opérations d'acquisition de biens immobiliers afin de concrétiser des projets publics relevant des ministères de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Éducation, ainsi que du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées

D'autres dossiers approuvés concernent le traitement et la régularisation de situations foncières au bénéfice de particuliers.

Par ailleurs, la commission a approuvé la cession d'un bien domanial au profit d'un investisseur pour l'extension d'un projet industriel dans le gouvernorat de Jendouba. Ce projet doit contribuer à la création de nouveaux emplois et à la relance de l'investissement dans la région.

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