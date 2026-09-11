Tunisie: Pluies et risques d'inondation - Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance

À la suite de la poursuite des précipitations prévues ce soir et au cours des prochaines heures, le ministère de l'Intérieur a appelé les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité, afin de prévenir les risques liés aux intempéries.

Dans un communiqué, le ministère recommande notamment d'éviter de traverser les oueds et les cours d'eau, quel que soit leur niveau ou leur débit, et de ne pas prendre de risques en empruntant les routes et les points où des accumulations d'eau sont constatées.

Il appelle également les citoyens à ne pas s'approcher des oueds et des zones basses pendant les précipitations, à réduire leur vitesse et à respecter les distances de sécurité. Les usagers sont aussi invités à respecter les règles de circulation, notamment celles relatives à l'utilisation des feux, et à céder le passage aux piétons.

Le ministère exhorte par ailleurs les conducteurs à faire preuve de sang-froid et de prudence, à respecter les indications des agents et à laisser libre le passage aux véhicules et moyens de secours et d'intervention.

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Dans nos archives Hausse annoncée des prix des moutons : vers une importation massive pour l'Aïd ?Il recommande enfin aux citoyens de suivre les communiqués et les alertes émis par les structures concernées.

Le ministère de l'Intérieur assure avoir mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour orienter, guider et assister les usagers de la route.

En cas de nécessité, les citoyens peuvent contacter la Protection civile au 198, la Police nationale au 197 ou la Garde nationale au 193.