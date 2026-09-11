Togo: La République turque de Chypre du Nord accueille un footballeur togolais

11 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'attaquant international togolais Kossi Adetu, 30 ans, connaît un mercato mouvementé en cette rentrée. Arrivé libre du club bangladais Brothers Union, il s'est d'abord engagé le 8 septembre avec Mağusa Türk Gücü, avant d'être prêté dès le lendemain à Baf Ülkü Yurdu, où il évoluera jusqu'au 30 mai 2027.

Ce transfert marque en réalité un retour aux sources pour l'attaquant : Adetu avait déjà porté les couleurs de Baf Ülkü Yurdu lors de la saison 2020-2021.

Fondé en 1945 à Famagusta, dans le nord de Chypre, Mağusa Türk Gücü -- surnommé « Gargalar » -- est l'un des clubs historiques du Birinci Lig, le championnat de la République turque de Chypre du Nord, entité sportive distincte administrée par la Fédération de football chypriote turque (KTFF) et non affiliée à la FIFA.

Aucun pays ne reconnaît la République turque de Chypre du Nord, excepté la Turquie.

Le club, sacré champion à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2018-2019, évolue au Canbulat Stadi, une enceinte d'environ 2 000 places.

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