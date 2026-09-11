Sénégal: ARTP, CDC - La Présidence ouvre deux processus de sélection

10 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Dans un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal, ce 10 septembre 2026, nous avons appris la nomination de Cheikh Tidiane Sarr à la tête de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Toutefois, il y a encore des informations capitales, dont un appel à candidature pour le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Dans cette note tombée dans la soirée, la nomination de Cheikh Tidiane Sarr n'est pas la seule information de taille. En effet, le Président Bassirou Diomaye Faye a aussi décidé de lancer un appel à candidature pour le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

En outre, le Chef de l'État a aussi lancé un appel pour la désignation des douze membres du Conseil national de régulation des Médias (CNRA). Bassirou Diomaye Faye souhaite ainsi que le BOM pilote ces deux processus de sélection.

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