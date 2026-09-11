Afrique: Trade Expo Indonesia 2026 - Le secteur privé sénégalais appelé à saisir les opportunités

Jakarta (Indonésie) accueille, du 14 au 18 octobre 2026, la Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Depuis Dakar, l'ambassadeur de l'Indonésie au Sénégal prépare activement cette rencontre.

Ardian Wicaksono a réuni, ce jeudi 10 septembre 2026, un parterre d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises autour d'une réunion préparatoire de ce grand salon qui réunit, chaque année, des milliers d'exposants et d'acheteurs venus de plus de 90 pays à travers le monde. La présence massive témoigne de l'intérêt croissant du secteur privé sénégalais pour l'exploitation de nouveaux marchés, notamment en Indonésie.

Ardian Wicaksono invite les entrepreneurs sénégalais, gambiens et sierra-léonais à prendre part à la Trade Expo Indonesia. Le diplomate rappelle que le commerce bilatéral entre l'Indonésie et le Sénégal a dépassé 220 millions de dollars, soit environ 123 milliards de FCFA en 2025. « Cela est stimulé par une demande croissante en produits agricoles indonésiens, huile de palme, vêtements et machines », explique M. Wicaksono.

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Avec la Trade Expo Indonesia, qui constitue une plateforme privilégiée pour développer des partenariats commerciaux, les échanges commerciaux entre le Sénégal et l'Indonésie peuvent connaître un accroissement. « À la TEI, vous trouverez des produits de haute qualité, fiables et à des prix compétitifs dans les secteurs manufacturier, agricole, pharmaceutique et des biens de consommation, rivalisant aisément avec les fournisseurs occidentaux traditionnels », indique le diplomate.

S'adressant aux entrepreneurs indonésiens qui étaient en direct via Zoom, Ardian Wicaksono leur rappelle que le Sénégal est une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, cette région n'est plus seulement le « marché de demain », mais « un marché prospère, dynamique et en forte croissance, dès aujourd'hui ».

Le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone et tous les autres pays accrédités auprès de l'ambassade à Dakar, notamment le Mali, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la République de Guinée, peuvent permettre aux hommes d'affaires et investisseurs indonésiens d'avoir accès à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), un marché de plus de 1,4 milliard de personnes.

« Dakar est pleinement présente sur le terrain pour vous aider à appréhender le paysage commercial local, vous mettre en relation avec des acheteurs vérifiés et réduire les risques liés à votre expansion sur le marché. L'Afrique est prête pour l'excellence indonésienne ; franchissez ce pas audacieux avec nous lors de la TEI 2026 », appelle Ardian Wicaksono.