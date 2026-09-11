Sénégal: Cheikh Tidiane Sarr nommé Directeur général de l'ARTP

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Cheikh Tidiane Sarr à la tête de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). La nouvelle a été officialisée via un communiqué de la Présidence publié ce 10 septembre 2026.

L'appel à candidatures pour ce poste avait été lancé le 17 juillet 2026. Le Comité de Sélection chargé d'examiner les candidatures était dirigé par le Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) et comprenait le Président du Collège de l'ARTP, ainsi que des représentants de la Présidence, de la Primature et du ministère des Télécommunications et du Numérique, appuyés par des experts-conseillers. Ce comité a transmis au Chef de l'État le procès-verbal de ses travaux en date du 24 août 2026.

Un profil technique et numérique

Le nouveau Directeur général est présenté comme un « Ingénieur en Génie Industriel et Systèmes de Télécommunications, Manager et spécialiste du secteur numérique et de services financiers régulés ». Sa nomination a été actée par le décret n° 2026-1605 du 10 septembre 2026.