Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - La rencontre Sénégal-Mozambique délocalisée à Maputo

10 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La rencontre de football opposant le Sénégal et le Mozambique, qui devait initialement se tenir à Dakar, le 25 septembre, à 15 heures, aura lieu à Maputo.

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) souligne « d'une part, le Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio n'est pas disponible à cette période puisqu'il accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. D'autre part, la pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, ne se trouve pas, à ce jour, dans un état optimal pour accueillir une rencontre officielle de cette envergure pour l'équipe nationale A du Sénégal ».

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