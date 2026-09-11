Sénégal: Camp Daara 2026 - L'AEEMS plaide pour un usage responsable et éthique du numérique

L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (Aeems) a appelé à un usage plus responsable des réseaux sociaux, à l'occasion de la Journée de la citoyenneté et de l'excellence organisée dans le cadre du Camp Daara 2026 à Saint-Louis.

« Repenser l'usage du numérique : un pas vers une refondation morale des réseaux sociaux », C'est le thème retenu par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (Aeems) pour sa Journée de la citoyenneté et de l'excellence marquée par une randonnée pédestre et organisée dans le cadre du Camp Daara 2026, qui se déroule du 5 au 13 septembre à Saint-Louis.

À travers cette initiative, l'association entend sensibiliser particulièrement les jeunes sur les enjeux liés à l'utilisation des plateformes numériques. Dans le discours lu par Ibrahima Diallo, responsable du Département de l'Éducation citoyenne de l'AEEMS, l'organisation relève que les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans la vie des élèves et étudiants.

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Selon l'intervenant, ces plateformes ont profondément transformé les modes d'information, de communication et d'interaction sociale. Mais leur utilisation s'accompagne aussi de nombreuses dérives. « Le constat est général et malheureux : le revers de l'usage des plateformes numériques a largement pris le dessus sur leur utilité », a-t-il déclaré. L'Aeems dénonce notamment les discours de haine, la violence verbale, les insultes, le cyberharcèlement, la diffusion de fausses informations et de contenus obscènes, ainsi que les atteintes à la vie privée.

Ces pratiques, estime l'association, contribuent à fragiliser les valeurs de respect, de responsabilité, de discrétion et de pudeur. Les discours visant des personnes ou des groupes en raison de leur appartenance ethnique, régionale ou politique peuvent également menacer la cohésion sociale et la stabilité nationale. L'Aeems ne nie toutefois pas les opportunités offertes par le numérique.

Elle reconnaît aux réseaux sociaux un « important potentiel éducatif et spirituel » et plaide plutôt pour un changement des comportements. « C'est pourquoi nous militons pour la mise en place d'un cadre d'action et de régulation en faveur d'un cyberespace éthique », a souligné Ibrahima Diallo. Pour l'association, cette refondation nécessite une mobilisation de l'État, des familles, de l'école, des acteurs sociaux et de la jeunesse. Cette dernière est appelée à développer une véritable autodiscipline numérique. Les parents doivent renforcer la transmission des valeurs, tandis que l'école est invitée à promouvoir le civisme numérique.

L'Association appelle enfin l'État à assurer une régulation juridique efficace des plateformes, tout en conciliant la lutte contre les abus numériques avec la protection de la liberté d'expression et des droits fondamentaux.

Au-delà de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, cette Journée de la citoyenneté et de l'excellence s'inscrit dans la vocation du Camp Daara 2026 : offrir aux jeunes un cadre d'éducation, de formation et de transmission des valeurs. À travers les différentes activités du camp, l'AEEMS entend contribuer à la formation d'une jeunesse musulmane consciente de ses responsabilités, attachée à l'excellence et engagée dans la construction d'une société sénégalaise plus responsable et solidaire.