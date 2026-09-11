Sénégal: Émigration clandestine - Un faux « recruteur » démasqué par ses propres victimes à Zac Mbao

Un homme soupçonné d'escroquerie et de trafic de migrants a été arrêté le 8 septembre 2026 par le commissariat d'arrondissement de Zac Mbao, selon un communiqué de la Police nationale publié ce 10 septembre. Fait notable : ce sont ses propres victimes qui l'ont conduit au poste de police.

D'après les déclarations recueillies, le mis en cause aurait proposé à six plaignants, contre rémunération, de faciliter leur émigration clandestine vers l'Europe par voie maritime au départ du Port de Dakar. Il avait pour cela organisé leur regroupement dans un domicile de Zac Mbao, en vue d'un embarquement initialement prévu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2026.

Chaque victime aurait versé la somme de soixante mille (60 000) francs CFA, présentée comme des frais de dossier, un reliquat de trois cent mille (300 000) francs CFA devant être réglé une fois arrivé à destination.

La supercherie dévoilée

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Mais après une nuit entière d'attente, aucun véhicule ni embarcation ne s'est présenté. Face aux questions des candidats à l'émigration, le suspect aurait invoqué des retards, prétendant chercher en vain à joindre le convoyeur censé organiser la traversée. Comprenant qu'ils avaient été trompés, les six hommes ont décidé, vers 8 heures du matin, de l'amener de force au commissariat.

Entendu par les enquêteurs, l'homme a reconnu avoir perçu de l'argent des plaignants, tout en rejetant une partie des responsabilités sur un complice présumé. L'enquête a révélé une ampleur bien plus large : il aurait encaissé des fonds auprès de plus d'une vingtaine de personnes, à qui il faisait miroiter un recrutement fictif comme membres d'équipage à bord d'un navire desservant plusieurs pays européens.

Les investigations se poursuivent, notamment pour identifier et interpeller le complice présumé.