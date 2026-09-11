Sénégal: Formalisation des PME - L'ADEPME expérimente son indice à Kaolack

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a procédé, aujourd'hui à Kaolack, au lancement du produit minimum viable (MVP) de la plateforme numérique de l'Indice de formalisation des MPME. Expérimentée dans les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack, cette plateforme doit permettre de mesurer le niveau de formalisation des entreprises et de mieux cibler les dispositifs d'accompagnement.

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) a abrité cette phase expérimentale, mise en oeuvre dans le cadre du projet « Naatal Sine Saloum », en partenariat avec Enabel. L'outil vise notamment à disposer de données fiables sur l'écosystème entrepreneurial, à identifier les contraintes des entreprises et à améliorer les mécanismes d'accompagnement.

Selon le directeur général de l'ADEPME, Ismaïla Kébé, la formalisation ne se limite pas à l'obtention du NINEA ou du registre de commerce. Elle englobe également la tenue de la comptabilité, le respect des obligations fiscales et celles liées à l'Inspection du travail, à la Caisse de sécurité sociale et à l'Ipres. « Les travaux seront généralisés partout au Sénégal », a indiqué M. Kébé, précisant qu'un comité a été mis en place par le ministre de l'Industrie et du Commerce.

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Partenaire de l'ADEPME, Enabel a déjà accompagné plus de 700 entreprises. « L'objectif est de faire des coopératives agricoles de véritables entreprises, pourvoyeuses d'emplois, afin de fixer les jeunes dans leurs terroirs et de limiter l'exode rural », a expliqué Bassirou Sarr, responsable de projets dans le développement des chaînes de valeur agroalimentaires.