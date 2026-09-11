Congo-Kinshasa: L'ONAT traque les occupations anarchiques pour prévenir les inondations dans la capitale

Le Gouvernement congolais entend renforcer la lutte contre l'anarchie foncière à Kinshasa afin de prévenir les inondations et de protéger les espaces destinés aux infrastructures publiques et aux voies de drainage. Dans cette perspective, le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean Lucien Bussa, a lancé, mercredi 9 septembre 2026, une mission d'inspection de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire (ONAT).

Cette mission vise à identifier les espaces verts, les emprises publiques, les voies ferrées ainsi que d'autres réserves foncières occupées de manière non planifiée dans la capitale.

Selon le coordonnateur de l'ONAT, Jacques Ilunga, cette opération doit permettre d'agir en amont afin d'éviter que l'occupation anarchique des zones de drainage n'aggrave les inondations enregistrées à chaque saison des pluies.

« Désormais, l'Observatoire national de l'aménagement du territoire doit rentrer dans ses missions. La plus grande mission que le ministre nous a confiée est d'identifier tous les espaces publics prévus, notamment les servitudes, les emprises des établissements publics, les espaces verts ainsi que les grandes infrastructures comme les voies ferrées et les autoroutes. Les occupants, d'une manière anarchique ou non planifiée, doivent nous présenter leurs documents. »

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Jacques Ilunga précise que l'objectif est de vérifier la régularité de l'occupation de ces espaces et de s'assurer du respect des règles d'aménagement du territoire.

Il indique également que les inspecteurs de l'ONAT ont reçu pour mission de traduire devant les instances judiciaires les personnes reconnues responsables d'occupations irrégulières.

Les inspecteurs de l'ONAT ont reçu mission de « déférer tous les contrevenants au niveau du parquet pour répondre de leurs infractions », a-t-il poursuivi.

À travers cette opération, les autorités espèrent mieux protéger les espaces stratégiques de la ville, améliorer la planification urbaine et réduire les risques d'inondations qui affectent régulièrement plusieurs communes de Kinshasa.