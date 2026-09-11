Afrique: Investir au continent - Me Michel Brizoua-Bi appelle à ouvrir les bras aux investisseurs, sans baisser les yeux

10 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

L'Afrique veut davantage de capitaux, mais elle doit aussi offrir davantage de garanties. C'est l'une des principales leçons du colloque consacré à l'investissement en Afrique, tenu le 7 septembre au Barreau de Paris, à l'initiative de l'African Business Law Firms Association (Ablfa).

Réunissant des avocats africains et européens ainsi que des organisations de financement du développement, la rencontre a placé le droit, la sécurité juridique et la responsabilité au coeur de la réflexion sur l'attractivité du continent.

Pour son président fondateur, l'avocat d'affaires ivoirien Michel Brizoua-Bi, l'enjeu est désormais de franchir un cap. Si l'Afrique dispose d'immenses ressources naturelles et d'un capital humain considérable, elle reste confrontée à un déficit de visibilité de son expertise juridique et à la préférence persistante des investisseurs internationaux pour des places d'arbitrage situées hors du continent.

D'où son appel à une véritable ambition politique, parce que « le temps est venu de doter l'Afrique de places de droit de réputation internationale ». Il invite ainsi les États à faire de cette question une priorité de politique publique, à l'image de Paris, Londres, Genève, Singapour ou New York, devenus des références mondiales en matière juridique et judiciaire.

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Selon lui, les initiatives existent déjà, notamment la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada à Abidjan et les centres d'arbitrage du Caire, de Kigali, de Lagos, de Casablanca ou de Maurice. Mais, pour l'avocat, il faut désormais leur donner une portée et une crédibilité internationales.

« L'Afrique doit ouvrir ses bras aux investisseurs de tous les horizons. Mais ouvrir ses bras n'est pas baisser les yeux », prévient Michel Brizoua-Bi. Pour lui, la réussite d'un investissement ne peut se mesurer à la seule rentabilité financière. Elle doit aussi intégrer le partage de la valeur créée, le contenu local, le transfert de savoir-faire, la transformation sur place, une fiscalité juste et le respect des exigences environnementales et sociales.

Car, insiste-t-il, « un investissement sans visage humain est fragile ». Les projets abandonnés, les concessions renégociées ou les contrats pourtant solides juridiquement, mais rejetés socialement, en constituent, selon lui, les illustrations. La profitabilité et l'humanité doivent donc être pensées ensemble.

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