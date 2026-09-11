Cote d'Ivoire: Enquête de satisfaction globale - Le Trésor public soumet ses services à une évaluation globale

Le Trésor public veut savoir ce que pensent les usagers de ses prestations. Le directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Amos Koffi Beugré, représentant le Dg, a procédé, à cet effet, le 10 septembre, à Abidjan, au lancement de l'enquête de satisfaction globale de l'institution.

Une opération qui vise à mesurer la perception des services, identifier les marges de progression et, surtout, renforcer la confiance entre l'administration financière et les différents usagers. Le défi est clairement affiché : atteindre un taux de satisfaction globale de 87 % en 2026 contre 77,8 % lors de la précédente enquête réalisée en 2021-2022.

Pour Amos Koffi Beugré, l'enquête ne saurait être réduite à une simple opération statistique. Elle doit constituer un véritable « outil stratégique de pilotage », permettant de mesurer la perception des prestations auprès des clients internes et externes et d'apprécier les effets des réformes mises en oeuvre depuis 2021. « Notre vision est claire et ambitieuse : faire du Trésor public une administration excellente et intègre », a-t-il déclaré.

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Il a, dans cette perspective, invité agents, clients, partenaires et institutions à s'impliquer dans la démarche. « Vos avis, vos suggestions et vos critiques constructives seront les fondations de nos actions futures », a-t-il ajouté. L'enjeu est notamment de vérifier si les transformations engagées ces dernières années correspondent effectivement aux attentes du public.

Simplification des procédures, réduction des délais, transparence, réactivité, qualité de l'accueil et accessibilité des services figurent parmi les principaux points d'attention. Créé en 1963, le Trésor public occupe une place centrale dans la gestion financière de l'État. Gardien des deniers publics et de la trésorerie, il est également le garant de la comptabilité de l'État. Depuis plusieurs années, l'institution poursuit sa modernisation, avec une place croissante accordée au numérique.

L'enquête intervient dans un contexte d'accélération de la digitalisation des prestations. Elle devra notamment mesurer la perception des nouveaux outils numériques et apprécier leur contribution à l'amélioration du service public. L'étude s'intéressera également aux attentes liées aux technologies émergentes, entre autres l'intelligence artificielle, afin d'identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité des services. « Cette enquête vise spécifiquement à vérifier si les actions collectives engagées depuis 2021 produisent les effets attendus », a souligné Amos Koffi Beugré.

Au terme de l'opération, les résultats devront déboucher sur des actions concrètes : réduction des délais de traitement, amélioration de l'accessibilité, simplification des démarches et renforcement de la qualité des prestations. Présentant la méthodologie de l'étude, le Professeur Kimou Carlos, chef de l'équipe projet, a précisé que l'enquête sera conduite sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès des représentations du Trésor public à l'étranger.

Trois grandes catégories de répondants sont ciblées : les agents du Trésor public considérés comme des clients internes, les clients externes et les parties intéressées pertinentes. Pour les clients internes, l'équipe projet s'est appuyée sur la base de données des ressources humaines actualisée en juillet 2026. Celle-ci recense 5 614 agents. Après application des critères méthodologiques, un échantillon de 1 237 agents a été retenu.

La sélection tient compte notamment des unités de service, des catégories socioprofessionnelles et des lieux d'implantation, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et dans les représentations à l'étranger. Une attention particulière est également accordée à la représentativité des femmes et des personnes en situation de handicap. Les clients externes, notamment les personnes physiques et morales en relation avec le Trésor public, seront également interrogés.

Le directeur de la coordination statistique, Touré Vakaramoko, a insisté sur la portée institutionnelle de la démarche. Une administration qui écoute ses usagers, tient compte de leurs avis et accepte leurs critiques constructives renforce, selon lui, sa légitimité et son image. La publication et l'exploitation des résultats devraient ainsi contribuer à consolider les principes de transparence et de redevabilité, tout en favorisant une dynamique de co-construction entre l'administration, ses agents, ses partenaires et les usagers.

Pour garantir la réussite de cette vaste opération, le coordonnateur du comité de pilotage, Touré Vakaramoko, a appelé à une mobilisation générale. Il a invité les responsables et agents du Trésor public à faciliter le travail des enquêteurs sur le terrain et les partenaires ainsi que les autres parties prenantes à participer « en toute confiance » à l'opération.