Cote d'Ivoire: Prix de la gouvernance des entreprises publiques - Le GUCE décroche le super prix

Le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (GUCE-CI) s'est distingué lors de la cérémonie de remise des Prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques, organisée le mercredi 9 septembre 2026 à Abidjan.

L'entreprise a remporté le super prix de la meilleure gouvernance, à l'issue d'un processus de sélection fondé sur 74 critères.

La cérémonie, présidée par la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Mariatou Koné épouse Traoré, s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire.

Elle a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Epiphane Ballo, des membres du gouvernement ainsi que des acteurs du secteur privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le GUCE doublement distingué

Le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire a été le principal lauréat de cette édition. En plus du prix de la meilleure gouvernance, il a également remporté le prix de la performance économique et financière des entreprises non commerciales.

Cette double distinction intervient au terme d'un processus d'évaluation basé sur 74 critères répartis entre différentes catégories. À travers cette initiative, le ministère du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques entend mettre en lumière les performances et les bonnes pratiques au sein des structures relevant du portefeuille de l'État.

D'autres entreprises publiques ont également été distinguées au cours de la cérémonie.

L'AIGF, Air Côte d'Ivoire et la BHCI récompensées

Le prix de la performance économique et financière des entreprises commerciales a été décerné à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (AIGF).

De son côté, la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) a reçu le prix d'encouragement, tandis qu'Air Côte d'Ivoire a remporté le prix de l'efficacité du conseil d'administration.

Au-delà du palmarès, la cérémonie a permis de rappeler les enjeux liés à la gouvernance et à la performance des entreprises publiques, appelées à jouer un rôle dans la stratégie de développement économique du pays.

La ministre Mariatou Koné épouse Traoré a félicité les entreprises récompensées et, plus largement, les responsables des structures publiques pour les efforts consentis. Elle les a exhortés à poursuivre et à intensifier leurs actions afin de faire du portefeuille de l'État « un levier de développement de la Côte d'Ivoire et du mieux-être des populations ».

Huit ans après la création du prix

La ministre a également inscrit cette initiative dans la dynamique de promotion de la bonne gouvernance et de l'excellence dans la gestion publique.

Elle a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision en matière de gouvernance et d'excellence. Mariatou Koné épouse Traoré a aussi salué son prédécesseur, le ministre Moussa Sanogo, à qui elle a attribué l'initiative de ce prix, créé il y a huit ans alors qu'il occupait les fonctions de ministre délégué auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État.

Des remerciements ont enfin été adressés au directeur général du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Bamba Seydou, à ses collaborateurs ainsi qu'aux membres du jury ayant participé au processus de sélection.

À travers cette distinction annuelle, l'État entend ainsi encourager une amélioration continue de la gouvernance, de la performance économique et financière ainsi que de l'efficacité des organes de gestion des entreprises publiques.