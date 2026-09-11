Cote d'Ivoire: Trentenaire du CNDJ - Le Centre veut renforcer son rôle dans l'accès au droit

Le Centre national de documentation juridique (CNDJ) a lancé, mercredi 9 septembre 2026 à Abidjan, les activités marquant ses 30 ans d'existence. L'institution entend consolider ses acquis et accélérer sa transformation numérique pour mieux répondre aux besoins des professionnels du droit et des citoyens.

Trente ans après sa création, le Centre national de documentation juridique (CNDJ) veut donner un nouvel élan à sa mission de promotion et de diffusion du droit en Côte d'Ivoire. L'institution a procédé, mercredi 9 septembre 2026, au lancement officiel des activités de son trentenaire, à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé à l'hôtel Palm Club, à Cocody.

Placée sous le thème « Centre national de documentation juridique : quelles contributions à la consolidation de l'État de droit en Côte d'Ivoire ? », la rencontre a permis de dresser le bilan de trois décennies d'activités et de présenter les perspectives du Centre.

Rendre le droit accessible à tous

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Le directeur général du CNDJ, Nanourou Bamba, a rappelé la vocation première de l'institution. Depuis sa création, le Centre oeuvre à rendre le droit « accessible, compréhensible et disponible pour tous ».

Selon lui, le CNDJ est devenu, au fil des années, un acteur important de la diffusion de l'information juridique en Côte d'Ivoire. Pour rester en phase avec les évolutions de la société et des métiers du droit, l'institution a engagé un processus d'innovation et de digitalisation.

Cette évolution doit permettre au Centre de renforcer ses services et de faciliter davantage l'accès à la documentation juridique.

Quatre défis à relever

Représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le directeur de cabinet, Bernard Kouassi, a salué le rôle du CNDJ au sein des institutions ivoiriennes.

Il a appelé le Centre à stimuler la réflexion juridique et à intensifier la production documentaire. Quatre défis majeurs ont été identifiés : réussir la transformation numérique, s'adapter à l'évolution des métiers du droit, faciliter l'accès des citoyens à l'information juridique et améliorer l'efficacité du service public.

Pour relever ces défis, le CNDJ devra notamment consolider ses acquis, développer de nouveaux services, renforcer ses partenariats et poursuivre sa digitalisation. L'objectif affiché est de contribuer à la modernisation de la justice et à la consolidation de l'État de droit.

Une semaine d'activités en novembre

Les festivités du trentenaire se dérouleront du 23 au 28 novembre 2026. Plusieurs activités sont annoncées, notamment des panels, des journées portes ouvertes, des concours de plaidoiries, des activités sportives et un dîner-gala.

Créé par le décret n°95-470 du 15 juin 1995, modifié par le décret n°2016-843 du 19 octobre 2016, le CNDJ est un établissement public national à caractère administratif. Sa mission principale est d'assurer la promotion et la diffusion du droit.

Après trois décennies d'existence, l'enjeu pour l'institution est désormais de poursuivre sa modernisation tout en restant fidèle à sa mission : rapprocher le droit des citoyens et accompagner les acteurs de la justice par une documentation juridique accessible et adaptée aux nouveaux usages.